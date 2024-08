Tre feriti ed uno in condizioni gravi dopo l’esplosione nel basso di Forcella

Tanta paura a Napoli, nella zona di Forcella, dove un’esplosione avrebbe provocato un crollo e ferito tre persone, di cui una in condizioni gravi. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 agosto, con un’abitazione in via San Nicola dei Caserti coinvolta nell’esplosione e con danni gravissimi. Sui social circolano dei video che mostrano le condizioni della stabile di quattro piani dove si è verificata l’esplosione, forse causata da una fuoriuscita di gas. Le cause, ad ogni modo, non sono ancora del tutto chiare e chi di dovere sta facendo gli approfondimenti di rito per capire qualcosa in più sull’incidente, dopo aver disposto l’evacuazione della struttura.

Ora, la priorità è la messa in sicurezza delle persone, oltre ad effettuare i rilievi necessari La notizia dell’esplosione a Forcella nel frattempo ha fatto il giro del web, ma sopratutto ha destato grande preoccupazione negli abitanti del posto, che si sono precipitati tra le macerie per contribuire alla ricerca delle persone coinvolte nell’incidente.

Forcella, Napoli: ancora poco chiari i motivi dell’esplosione

Come dicevamo, non sono ancora noti i motivi dell’esplosione, ma tutto sembrerebbe riportare al gas. Da verificare e capire se ci sia stato un guasto tecnico o se sia sta una fuga. Nel frattempo i soccorritori hanno aiutato tre uomini ad uscire dalle macerie e tutti e tre sono stati ricoverati in ospedale, anche se non in pericolo di vita.

Per motivi di sicurezza, ovviamente, è stata disposta l’evacuazione della stabile ed è stato offerto tutto il supporto necessario ai residenti che accusano problematiche deambulatorie, con una passerella installata ad hoc.

