Napoli, evasione da carcere Poggioreale/ Omicida sfugge a controlli durante messa

Per la prima volta, dopo 100 anni, il carcere di Poggioreale a Napoli si è reso teatro di una clamorosa evasione avvenuta questa mattina, domenica 25 agosto. Secondo le prime notizie rivelate dal quotidiano Il Mattino nell’edizione online, il detenuto che è riuscito ad evadere è un uomo di nazionalità polacca, in carcere con l’accusa di omicidio aggravato. Pare sia riuscito a sfuggire ai controlli durante la messa della domenica nella cappella del penitenziario, dove stava partecipando. Il detenuto sarebbe quindi riuscito a calarsi all’esterno di via Porzio facendo così perdere in pochi istanti le sue tracce. Per la fuga avrebbe utilizzato una lunga fune. Dopo essersi resi conto dell’evasione ormai a giochi fatti, sul posto sono intervenuti gli uomini della Penitenziaria – che hanno così dato l’allarme – insieme ai colleghi della polizia e dei carabinieri. Non è ancora chiaro se l’evaso avesse dei complici all’esterno che hanno coperto la sua fuga, aiutandolo nei momenti precedenti ed immediatamente successivi all’uscita dal carcere di Poggioreale. Le modalità usate dal detenuto, tuttavia, rimandano alla mente quelle classiche dei film.

NAPOLI, EVASIONE DA CARCERE POGGIOREALE: DETENUTO IN FUGA

Si chiama Robert Lisowski ed ha 32 anni il detenuto di origine polacca che oggi si è reso protagonista della clamorosa evasione dal carcere di Poggioreale, a Napoli. L’uomo si trovava detenuto nel padiglione Milano e stando alle prime informazioni raccolte dal quotidiano Il Mattino, pare fosse accusato dell’omicidio di un’anziana ed in attesa di giudizio. L’evaso è stato arrestato a Napoli lo scorso 5 dicembre ed oggi, dopo quasi nove mesi di detenzione, è riuscito a farla franca eludendo i controlli e scappando dalla prigione dal muro perimetrale della stessa, lanciandosi con una lunga corda e guadagnando così la libertà. Ovviamente si tratta di un episodio gravissimo che ha subito fatto intervenire i sindacati della polizia penitenziaria i quali hanno evidenziato le evidenti problematiche dei baschi blu in servizio in uno dei penitenziari più sovraffollati d’Europa. Poggioreale, infatti, ospita oltre il doppio dei detenuti rispetto agli organici. Per questo il personale in divisa è soggetto ad una incredibile sovraesposizione. In merito all’evaso, le ricerche sono ancora in corso. Ben diverso dalla foto segnaletica diffusa (risulta calvo e in sovrappeso), infossava al momento della fuga pantaloni lunghi beige e camicia bianca.

