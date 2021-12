Natale a 5 stelle/ Su Canale 5 un cinepanettone politico

Natale a 5 stelle, film di Canale 5 diretto da Marco Risi

Natale a 5 stelle va in onda Canale 5 per la prima serata di oggi, domenica 26 dicembre, a partire dalle ore 21:50. Si tratta di un film italiano realizzato nel 2018 dalla casa cinematografica Lucky Red e distribuito da Netflix con la regia di Marco Risi mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Carlo Vanzina ed Enrico Vanzina.

Massimo Ghini/ “Figlio di partigiano, in Chiesa cantai ‘Bella ciao’: entrai nel coro”

Il montaggio della pellicola è stato realizzato da Pietro Morana con le musiche della colonna sonora composte da Bruno Zambrini. Nel cast sono presenti diversi attori e personaggi televisivi italiani piuttosto conosciuti come Massimo Ghini, Paola Minaccioni, Martina Stella, Ricky Memphis, Andrea Osvart e Biagio Izzo.

CAMILLA, LEONARDO, MARGHERITA E LORENZO, FIGLI MASSIMO GHINI/ “Gemelli col Covid ma…”

Natale a 5 stelle, la trama del film: il mondo della politica

Ora affrontiamo Natale a 5 stelle dal punto di vista della trama. Nella città di Roma, un ex commercialista di nome Franco è riuscito a diventare premier del partito pentastellato entrando così nel mondo della politica peraltro con un piccolo trucchetto e in particolare cambiando i dati relativi al suo curriculum. Il premier ha come principale problema quotidiano quello di dover assolvere ai dettami del suo partito e nello specifico è costantemente al telefono per poter dimostrare di non approfittare di tutti i benefit istituzionali a sua disposizione come ad esempio l’utilizzo delle auto blu, la possibilità di prendere aerei di grande valore senza pagare nulla e tanto altro.

Nancy Brilli, Federica Lorrai, Margherita Romano, mogli Massimo Ghini/ Chi sono

Per questioni di natura istituzionale si trova a dover andare a Budapest dove però incontra o per meglio dire scopre, la bellezza di una parlamentare del Partito Democratico della quale s’innamora perdutamente iniziando così una relazione extraconiugale. Il loro amore è particolarmente pericoloso perché potrebbe mettere a rischio la tenuta del governo stesso anche perché la donna è sposata con un regista che peraltro, oltre ad essere estremamente violento, è anche gelosissimo.

Mentre i due innamorati si trovano nell’albergo a Budapest, vengono sorpresi dal leghista e per poco non vengono scoperti. Inoltre la relazione extra coniugale viene messa costantemente a rischio in virtù di un inviato televisivo del famoso programma di Mediaset Le Iene, che si traveste da Babbo Natale e che cerca in tutti i modi di sorprenderli sul fatto. In tutto questo, il Presidente del Consiglio potrà però contare sul supporto di un portaborse che una volta faceva parte del Partito Comunista e che farà di tutto anche per sentire a suo agio la First Lady.

Video, il trailer del film “Natale a 5 stelle”





© RIPRODUZIONE RISERVATA