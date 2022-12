Natale a Castle Hart, Rai 2/ Lacey Chabert è Brooke nel film natalizio

Natale a Castle Hart, il film in onda su Rai 2

La sera di Natale, su Rai 2, andrà in onda alle ore 21.00 il film Natale a Castle Hart, commedia romantica del 2021 girata tra Canada e Irlanda, diretta da Stefan Scaini e con sceneggiatura curata da Bonnie Fairweather, Paul Campbell e Rick Garman. Prodotto da Borga Dorter, le musiche sono a cure di Cristopher Guglick, il montaggio è di Paul Whitehead, i costumi di Aisling Wallace Byrne e Aisling Wallace (Orphan – First Kill). Il cast è composto, tra gli altri, da Lacey Chabert, Stuart Townsend, Ali Hardiman, Kate O’Toole, Sean McGinley e John Olohan.

Natale a Castle Hart, la trama del film

La trama di “Natale a Castle Hart” segue la storia di Brooke, ossia Lacey Chabert, e sua sorella Margot, interpretata da Ali Hardiman. Le due sorelle, dopo aver perso il lavoro e i rispettivi compagni, scelgono di recarsi in Irlanda alla ricerca delle loro origini, dato che il padre aveva detto loro, prima di morire, di aver scoperto di avere quelle radici. Nel periodo di Natale, le due sorelle si trovano in un paese straniero, dove Brooke incontra Aiden Hart (Stuart Townsend), che la scambia per un’organizzatrice di eventi d’élite e la assume per organizzare una grande festa presso il suo castello. Tra equivoci e divertenti aneddoti, le due sorelle conosceranno meglio le loro origini e troveranno l’amore.

