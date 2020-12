NATALE A EVERGREEN – UN PIZZICO DI MAGIA/ Su Rai 2 il film con Paul Green

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede per il pomeriggio di oggi, giovedì 24 dicembre, alle ore 15:30 la messa in onda del film “Natale a Evergreen – Un pizzico di magia”. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2019 negli Stati Uniti d’America e distribuita direttamente sul circuito televisivo con il titolo originale “Christmas in Evergreen: Tidings of Joy”. La regia del film è stata curata da Sean McNamara il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura, mentre nel cast sono presenti Maggie Lawson, Paul Greene, Rukiya Bernard, Holly Robinson Peete, Barbara Niven, Jill Wagner e Ashley Williams.

Natale a Evergreen – Un pizzico di magia, la trama del film

A Evergreen, nel Vermont, fervono i preparativi per il periodo natalizio. Katie Connell (Maggie Lawson) vive a New York e sogna di diventare una scrittrice di romanzi. In passato ha già pubblicato un romanzo, ma non ha più trovato l’idea giusta per scriverne un secondo. Sua madre, Pam, dirige una rivista economica e le chiede di scrivere un articolo su Evergreen e le sue famose tradizioni natalizie. Katie accetta di malavoglia e parte per la cittadina. Sul treno incontra Ben (Paul Greene), che vive ad Evergreen e lavora come aiuto bibliotecario. Ben, che ha studiato per diventare giornalista, ha un forte spirito natalizio, come tutti gli abitanti di Evegreen, mentre Katie crede poco alla magia del Natale. Arrivata ad Evergreen dovrà ricredersi e dovrà anche fare i conti per i nuovi sentimenti che prova per Ben…



© RIPRODUZIONE RISERVATA