Natale a passo di danza, regia di David Kendall

Martedì 24 dicembre, andrà in onda, in seconda serata su Rai 2, alle ore 22:35, la commedia sentimentale del 2022 dal titolo Natale a passo di danza.

Il film è una produzione statunitense distribuita da Lifetime Channel ed è diretto dal regista David Kendall, che nel corso della sua carriera ha curato le riprese di diverse serie tv di successo, come Hannah Montana, Zoey 101 e Big Time Rush. Il protagonista maschile è interpretato dall’attore e presentatore di origini messicane Mario Lopez, diventato famoso grazie al personaggio di Bobby Cruz nella serie tv Pacific Blue. La protagonista femminile del film Natale a passo di danza, invece, è interpretata dall’attrice e cantante statunitense Jana Kramer nota per il ruolo di Alex Dupré nella serie tv One Tree Hill. Nel cast anche: Terri Hoyos, Enzo Rodriguez, Stefanie Black, Mario Cantone, Courtney Lopez e Cheri Oteri.

La trama del film Natale a passo di danza: uno spettacolo natalizio che diventa un talent

Natale a passo di danza racconta la storia di Billy Holiday (Mario Lopez), un attore e ballerino impegnato nella conduzione di uno dei più amati programmi tv sulla danza, intitolato Celebrity Dance-Off. Improvvisamente gli ascolti iniziano a calare e, purtroppo, Billy perde il lavoro. Il protagonista decide allora di cambiare aria e di trascorrere qualche giorno in compagnia della sua famiglia. È in questa occasione che fa la conoscenza di Rae (Jana Kramer), una ragazza tanto bella quanto determinata che insegna in una piccola scuola di ballo del luogo, dove in passato lo stesso Billy ha studiato.

Rae vorrebbe mettere in scena uno spettacolo natalizio ma le mancano i fondi necessari per organizzarlo. Sarà proprio il protagonista ad avere un’idea per riuscire a realizzare il sogno della ragazza rendendo questo evento un talent show e ottenendo la collaborazione di tutti gli abitanti della città. Giorno dopo giorno tra Billy e Rae nascerà un sentimento molto più profondo di una semplice amicizia, riusciranno i due protagonisti ad avere un lieto fine?