Natale ad Angel Falls/ Su Rai 2 il film con Rachel Boston

Natale ad Angel Falls, film di Rai 2 con anche Paul Greene

Natale ad Angel Falls va in onda su Rai 2 oggi, 27 dicembre 2017, a partire dalle ore 15,30. Protagonista assoluta di questa commedia è invece un’attrice talentuosa che ha lasciato impronte di sé importanti: Rachel Boston.

Al suo fianco troviamo anche Paul Greene, attore soprattutto per serie Tv tra le quali citiamo ‘Shark – Giustizia a tutti i costi’ della CBS, ‘My Own Worst Enemy’ con Christian Slater protagonista, ‘Girlfriends’ Guide to Divorce’, ‘Quando chiama il cuore’, serie americana e canadese di stampo soap romatico molto amata anche dalle nostre parti.

Natale ad Angel Falls, la trama del film: due angeli protettori e i loro compiti

Leggiamo la trama di Natale ad Angel Falls. Gabby e Michael sono due angeli protettori, con distinti compiti divisi tra loro. Michael procura persone da riavvicinare nei sentimenti a Gabby e l’angelo femminile si occupa invece di far sì che i cuori affranti ritrovino l’amore e lo smalto perduto. In questo clima di tutela sentimentale la coppia di spiriti protettori si trova a doversi occupare di una nuova opportunità, per loro inedita: impegnarsi e fare di tutto affinché la cittadina di Angel Falls (angeli caduti nella traduzione, un nome che la dice lunga sulla trama…) ritrovi l’atmosfera natalizia persa da tempo.

La città vive il Natale quasi senza aspettarsi nulla, con cinismo, ma i due angeli faranno di tutto perché le cose tornino ad essere una sorta di collettività in stile ‘Dickens’ nel quale amore e magia del Natale regnino per i giorni delle feste, e non solo. Dovranno fare tutto ciò seguendo le regole, cioè non interferire direttamente con le persone, ma occupandosi del caso con discrezione, come se la magia tornasse da sola e non aiutata dall’amore di due protettori celesti.

