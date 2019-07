Natalia Dyer e Charlie Heaton/ Relazione “segreta” tra le stars di Stranger Things

Natalia Dyer è ormai conosciuta come Nancy Wheeler, grazie alla sua parte nella serie tv di grido Stranger Things. L’attrice sarà presente al Giffoni Film Festival oggi, domenica 21 luglio 2019, per incontrare i fan che hanno contribuito alla sua popolarità e ritirare il Giffoni Experience Award. Tra l’altro a pochi giorni di distanza dal debutto su Netflix della terza stagione dello show e la successiva approvazione dei piani alti per il quarto capitolo. Nella serie, la Dyer interpreta la parte di una adolescente e sorella di uno dei protagonisti, Mike, che in coppia con l’amico Jonathan, interpretato da Charlie Heaton, rappresentano il punto di collegamento fra la fanciullezza ed il mondo degli adulti. Sempre pronti ad affrontare in primo piano gli ostacoli surreali per proteggere Undici, il personaggio della protagonista Millie Brown, Nancy rappresenta in tutto e per tutto lo stereotipo della ragazza popolare che pensa più al divertimento che a mostrarsi matura. A sottolineare questo aspetto della sua personalità è il fatto di essere fidanzata con il belloccio della scuola, situazione però che cambierà drasticamente fin dalla prima stagione, quando gli eventi esterni le imporranno di cambiare rotta.

Natalia Dyer e Charlie Heaton: è scoppiato l’amore!

Dall’amore fittizio in Stranger Things a quello vero: Natalia Dyer e Charlie Heaton hanno iniziato la loro relazione durante la seconda stagione, facendo felici tutti i fan della serie Netflix che speravano nello scoppio della scintilla fra i due attori. I segreti non mancano, visto che entrambi hanno particolarmente a cuore la riservatezza del loro rapporto. Non hanno mai ostentato il loro legame in pubblico, soprattutto alla luce della popolarità ottenuta fin dalla prima stagione dello show. In una recente intervista a Refinery29, l’attrice ha sottolineato infatti di considerare la loro relazione importante, non solo ai suoi occhi ma anche a quelli della sua famiglia e dei suoi amici. “Mi piace davvero tenerlo per me”, ha dichiarato. La Dyer ha inoltre rivelato che la relazione romantica con Heaton le ha permesso di sopportare meglio i giorni dedicati alle riprese. “Sempre molto divertente, ci sentiamo davvero a nostro agio, così possiamo giocare e sentirci più liberi e possiamo parlarne prima”, ha dichiarato parlando del loro rapporto privato. In futuro le cose potrebbero invece cambiare ai rispettivi personaggi, visto che la quarta stagione, già confermata in questi giorni in via ufficiale, vedrà Nancy e Jonathan impegnati in due diverse città. Come riusciranno a far funzionare la loro relazione?

