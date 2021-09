Natalia Estrada e Flo Gutierrez, ex e moglie Giorgio Mastrota/ “Ora sono maturato”

Natalia Estrada è stata sposata con il ‘re delle televendite’ Giorgio Mastrota. La showgirl è nota al mondo dello spettacolo anche e soprattutto per aver preso parte a diversi progetti televisivi e film piuttosto popolari, come ‘Il Ciclone’ di Leonardo Pieraccioni. Negli ultimi tempi, tuttavia, l’ex moglie di Giorgio Mastrota ha preferito defilarsi dal mondo della tv.

Insieme al suo nuovo compagno, Andrea Mischianti, gestisce un maneggio nei dintorni di Asti. La quarantanovenne, nata in Spagna nel 1972, si è trasferita in Italia, in cerca di notorietà e successo; nel belpaese ha trovato anche l’amore, quello di Giorgio Mastrota, con cui ha messo mondo una figlia, che ha chiamato col suo stesso nome: Natalia. La ragazza li ha già resi nonni, avendo messo al mondo ben due nipotini.

Dopo la storia d’amore con Natalia Estrada, Giorgio Mastrota ha conosciuto l’alpinista Flo Gutierrez, sua attuale compagna dalla quale sono arrivati i figli Matilde e Leonardo. “Quello che sto vivendo è il momento più bello della mia vita. Sono un ottimo padre, con Flo ho raggiunto la pace con me stesso, sono maturato”, aveva raccontato Mastrota durante un’intervista a Detto Fatto.

Con la Gutierrez, Mastrota sta vivendo ana brillante ed appassionante storia dal 2013: condividono ideali e passione, come quella per la montagna, dove hanno condiviso momenti unici ed indimenticabili.

