Natalia Leteri e Catherine Hardingn gli amori di Jorginho/ Le voci di un ritorno di fiamma con Elisa Scalcon

NATALIA LETERI, L’AMORE SBOCCIATO AL TEMPO DEL VERONA, I FIGLI E LA CRISI A CAUSA DI UN TRADIMENTO

Con il suo rigore contro la Spagna è stato Jorginho a salire al ruolo di eroe Nazionale e a portare l’Italia a giocarsi la terza finale dei campionati Europei negli ultimi 21 anni. Natalia Leteri e Catherine Harding sono le ex del centrocampista del Chelsea, brasiliano naturalizzato italiano, che spesso sono finite alla ribalta delle cronache proprio per il rapporto con Jorginho. Che ha conosciuto Natalia Leteri ai tempi della sua militanza nel Verona: nel 2015 la coppia ha avuto un figlio, Vitor, presente nel 2017 nel giorno del matrimonio di Jorginho e Natalia, che due anno dopo però sono arrivati alla separazione, dopo aver avuto anche una seconda figlia di nome Alicia. Galeotto per la separazione sarebbe stato il rapporto, nato poco dopo l’arrivo di Jorginho a Londra, con la traduttrice del Chelsea, Elisa Scalcon, con la quale il centrocampista avrebbe intrattenuto una breve relazione.

CATHERINE HARDING, MAMMA DEL TERZO FIGLIO DI JORGINHO

E propio durante il suo periodo al Chelsea Jorginho si è infatuato di Catherine Harding, con la quale ha iniziato una relazione dopo la separazione con Natalia Leteri. Catherine Harding è irlandese ed è conosciuta nel Regno Unito per la partecipazione a The Voice UK, che ha regalato una spinta importante alla sua carriera di cantante. La Harding è nota anche per aver avuto una storia d’amore con l’attore Jude Law e, nonostante la relazione con Jorginho sia durata solo pochi mesi, è bastata per dare alla luce il terzogenito del calciatore azzurro, e fra molti tira e molla, nonostante le indiscrezioni, sembra che la coppia sia arrivata a vivere un riavvicinamento, forse proprio per restare vicini al bambino. I giornali di gossip inglesi sono però implacabili e hanno scritto anche di un ritorno di fiamma con Elisa Scalcon: estate dunque calda per Jorginho, dento i campi di calcio di Euro 2020 ma anche fuori, tra i giocatori più contesi dal pubblico femminile nella Nazionale italiana.

