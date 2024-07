CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MAGPIES SU THIAW

Il calciomercato Milan riceve la visita del Newcastle. Il motivo è molto semplice, dato che si tratta di un ritorno di fiamma. I bianconeri d’Inghilterra hanno palesato nuovamente l’interesse verso il difensore tedesco Malick Thiaw.

Non molla la presa la squadra di Premier League che secondo fonti inglesi si sarebbe spinti fino a 30 milioni più 5 di bonus. D’altro canto il Milan ha fatto sapere che per meno di 40 milioni i rossoneri non sono intenzionati nemmeno a sedersi intorno al tavolo.

Fino a prova contraria, Thiaw è uno dei titolari della difesa di Fonseca e perderlo sarebbe un duro colpo per i rossoneri. Detto ciò, 40 milioni potrebbe far cambiare idea al Milan che con quella cifra, alla metà del prezzo, porterebbe a casa Pavlovic.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI AVVICINA IL DUO PAVLOVIC-EMERSON

Il calciomercato Milan non molla i soliti nomi. A proposito di Pavlovic, per l’accordo definitivo con li difensore classe 2001 del Salisburgo manca solamente un gap di 2/3 milioni tra la domanda degli austriaci e l’offerta dei rossoneri.

Sembra più agevole la strada per Emerson Royal. L’esterno del Tottenham rimane sempre in cita della lista dei desideri dei lombardi per rinforzare la corsa sinistra. Gli Spurs si sarebbe convinti ad abbassare la valutazione sotto i 20 milioni.