Natalia Paragoni e Andrea Zelletta/ “Le feste? Abbiamo deciso di…” (Uomini e Donne)

Per molte delle coppie nate nello studio di Uomini e Donne, quello di quest’anno è il primo Natale insieme. Tra queste c’è la coppia composta da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, di recente ospiti nello studio di Canale 5. Alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, hanno raccontato le decisioni prese per il loro primo Natale insieme. “Poter vivere questi momenti insieme ci fa emozionare al solo pensiero. – ha ammesso Andrea – Abbiamo deciso fin da subito di non dividerci e per questo motivo il venticinque dicembre saremo a Piantedo (la città originaria di Natalia, ndr).” L’ex tronista svela che entrambi avrebbero voluto coinvolgere le proprie famiglie: “e ci siamo riusciti. – ammette – I miei nonni ci raggiungeranno a Milano, mentre i miei genitori sono in attesa di confermarci la loro presenza in base agli impegni di lavoro.”

Natalia e Andrea, la decisione per il primo Natale insieme

Natalia e Andrea hanno però preso una particolare decisione in merito a questo primo Natale insieme. La coppia di Uomini e Donne ha rimandato i preparativi al prossimo anno. Natalia infatti motiva la decisione: “È una festività a cui siamo molto legati e per questo abbiamo deciso di rimandare la preparazione del nostro primo albero insieme al prossimo anno, quando avremo un nostro appartamento a fare da cornice a un momento tradizionale così speciale.” Le ricerche della loro prima casa continuano: “Da qualche tempo, infatti, stiamo cercando una casa tutta nostra. Quest’anno sarà l’occasione per festeggiare due momenti significativi insieme, incluso il mio compleanno alla Vigilia.” conclude.

