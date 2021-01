Natalia Paragoni ha tradito Andrea Zelletta con Marco Cartasegna?/ Lei diffida il GF!

Si continua a parlare di Natalia Paragoni nella Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante la scorsa settimana Andrea Zelletta abbia ammesso di essere sicuro che la sua fidanzata non l’ha tradito durante la sua vacanza con amici a Capri, giorni dopo l’ex tronista di Uomini e Donne ha manifestato non pochi dubbi, ammettendo che qualora fosse vero sarebbe pronto a chiudere in modo definitivo con lei. In settimana Andrea ha versato anche lacrime per questa vicenda, palesando ulteriori dubbi sulla sua storia d’amore, il tutto mentre fuori si discuteva della possibilità di un tradimento. Gabriele Parpiglia ne ha parlato con Sonia Lorenzini, amica sia di Andrea che di Natalia, a Casa Chi.

Natalia Paragoni rifiuta l’invito in Casa e diffida il Grande Fratello

Ecco quanto dichiarato dalla Lorenzini sulla possibilità di un tradimento con Marco Cartasegna, altro ex tronista di Uomini e Donne. “Io penso nulla. So che Naty conosce Marco perché hanno frequentato le stesse persone e quindi ci sono state delle uscite, ma credo che di vero ci sia poco, come nella storia di Capri. Prendere una parte della verità e ricamarci sopra è un’altra cosa. – ha ammesso, per poi concludere – È andata in vacanza e ad un evento a Capri? Sì. Ma da lì a dire che lei sia stata a letto con un uomo, è molto diverso.” Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, Signorini annuncia che non solo Natalia ha rifiutato l’invito per un chiarimento con Andrea in diretta, ma ha anche diffidato il programma!



