Natalia Paragoni “Infortunio durante il se*so”/ “Andrea Zelletta si è dato da fare..”

Galeotto fu il se*so e un fine settimana di relax. Natalia Paragoni racconta sui social il triste epilogo di un fine settimana di fuoco con il suo Andrea Zelletta che da comodino del Grande Fratello Vip si è trasformato in una vera e propria tigre pugliese che ha rischiato seriamente di “rompere” la sua compagna. Dopo mesi di astinenza e la promessa di uscire dalla casa e recuperare il tempo perso, sembra proprio che l’ex tronista abbia deciso di darci dentro alla grande e così ecco che lei, telefono alla mano e cerotto sulla spalla, ha deciso di tranquillizzare i suoi fan raccontando di questo suo dolore venuto fuori proprio per via delle posizioni e dell’attività fisica, chiamiamola così, che ha fatto durante il fine settimana in cui i due si sono rilassati in un centro benessere.

Natalia Paragoni mostra il cerotto causa del ses*so selvaggio fatto con Andrea Zelletta

In particolare, Natalia Paragoni racconta: “Mi fa malissimo ragazzi, oggi durante lo shooting non riuscivo a muovermi. Se vi devo dire la verità è che Andreuccio si è dato da fare in questi giorni. Non che nel resto dei giorni non si dia da fare, ma ci siamo rilassati di più e quindi l’intimità non è mancata”. Subito dopo, forse essendosi accorta della gaffe fatta sui social, Natalia Paragoni ha voluto rassicurare suo padre ‘sono sempre la sua bambina’ confidando ai fan che da lì a poco lo avrebbe bloccato per un po’ così da non fargli vedere le sue storie. Non contenta di questo ha rivelato anche che se vorrà darli sarà Andrea Zelletta a rivelare qualche dettaglio in più…

