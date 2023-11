Natalia Titova attacca Amici di Maria De Filippi?/ “Non mi ha soddisfatta, i ragazzi arrivano già formati”

Natalia Titova spiega perchè è andata via da Amici, poi la stoccata al talent show

Natalia Titova è nota al grande pubblico per essere stata insegnate di ballo a Ballando con le stelle, per diversi anni. Proprio nel programma di Milly Carlucci ha conosciuto il marito Massimiliano Rosolino, dal quale ha avuto due splendide figlie.

Massimiliano Rosolino: "Avevo puntato Natalia Titova prima di Ballando con le stelle"/ "Mi piaceva perché…"

Nel corso degli anni, Titova ha anche partecipato al talent di Amici verso cui, ai microfoni di Novella 2000, ha lanciato una frecciata evidente: “Amici non mi ha soddisfatta: non ero una ballerina, ma una maestrina. Non mi è stata riproposta la cattedra di ballo e io sono andata avanti, senza rimpianti, perché lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati, io preferisco ballare, o partire da zero con un amatore“. Secondo la ballerina, dunque, gli allievi che vengono selezionati nel talent sono già bravi e non hanno davvero bisogno di un insegnante.

Natalia Titova: "Rosolino? Non mi fido di mio marito"/ "Faceva farfallone con tutte"

Rosolino e la storia con Natali Titova: “L’avevo adocchiata prima di Ballando”

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino hanno rivelato i dettagli della loro storia d’amore, nel salotto di Bella Ma’ condotto da Pierluigi Diaco. Il campione olimpico ha rivelato fosse già interessato alla ballerina, prima dell’esperienza a Ballando con le stelle: “Io l’avevo già puntata un anno prima. Io conoscevo la trasmissione, la seguivo e l’avevo adocchiata.”

A colpirlo è stata una sua qualità in particolare: “A me piace molto il rigore. Quando tu mi chiedi se lei era severa, sì lo era, però me l’aspettavo ancor più severa perché lei invece era comprensiva nei miei confronti, anche perché io nuotavo e arrivavo lì già distrutto” ha affermato. Titova, invece, ha aggiunto: “Lui è uno di quegli uomini a cui io ho sempre pensato di dover stare attenta, perché preferivo prima capire bene questa persona – che ancora oggi non ho capito – poi però piano piano…”

"Mia compagna Natalia Titova offesa perché è russa"/ Massimiliano Rosolino: "Lei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA