Natalia Titova e Massimiliano Rosolino/ Lei torna a ballare in tv e lui…

Natalia Titova maestra a La Pupa e il Secchione e viceversa

Natalia Titova è pronta a tornare in tv per ballare ma non per Amici o per Ballando con le stelle 2020 bensì per preparare i concorrenti de La Pupa e il Secchione e viceversa in onda questa sera con la sua seconda puntata. Secondo le anticipazioni del programma di Italia1 sembra proprio che la bella ballerina nota proprio per la partecipazione ai due talent, in versione vip e e in versione under, sarà in tv per istruire i ragazzi e le coppie di concorrenti sui balli da sala per poi affrontare il giudizio di alcuni divertenti e divertiti senior pronti a dire la loro sull’esibizione finale, cosa succederà alla coppia perdente e chi riuscirà invece a conquistare i giudici rendendo orgogliosa la bella Natalia Titova. I fan la adorano e hanno dovuto fare i conti con il fatto che l’insegnante ha lasciato la televisione e le competizioni per via di una serie di problemi di salute, malattia che lei stessa ha raccontato in tv ospite di Vieni da Me lo scorso anno.

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, una lunga storia, due figlie… le nozze?

In particolare, spiegando il perché del suo addio a Ballando con le stelle, Natalia Titova ha raccontato: “Sono nata con un problema al ginocchio , una osteomielite e i dottori mi avevano vietato qualsiasi tipo di sport. Da piccola ho rischiato di perdere la gamba e fino a 16 anni sono andata dal dottore due volte l’anno. Prima di entrare dal medico mia mamma si raccomandava di non dirgli che invece loro mi facevano fare sport ma adesso è arrivato il momento di fermarmi”. Al suo fianco c’è sempre stato il compagno Massimiliano Rosolino, personaggio televisivo ed ex nuotatore italiano, campione olimpico a Sydney nel 2000. I due stanno insieme ormai dal 2006 e dal loro amore sono nate Sofia Nicola nel 2011 e Vittoria Sidney due anni dopo.



