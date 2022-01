Natasha Simonini è morta/ La diva del compleanno di Barbara Star aveva solo 35 anni

E’ morta Natasha Simonini, celebre diva del web, divenuta famosa dopo un video che è stato a lungo virale. A dare notizia della sua scomparsa sono stati i colleghi del noto portale di gossip Biccy.it, che a loro volta hanno citato Katuxa Close, sua grande amica, e personaggio televisivo e del web, annunciatrice dei celebri video con protagonista Natasha. Attraverso una foto pubblicata sui social ha scritto: “La notizia più Bruta R.I.P. Natasha Simonini Grazie per la tua amicizia”. Non viene specificata la causa di morte della povera artista, ma si sa che la stessa fosse molto giovane, avendo solo 35 anni, di conseguenza potrebbe essere stata vittima di un incidente, o magari di un brutto male che la falcidiava da tempo.

Ahmet Calik, calciatore 27enne morto in incidente stradale/ "Dinamica da accertare"

In attesa di notizie più certe circa le sue condizioni fisiche, ricordiamo quando la stessa era divenuta famosa, precisamente in occasione del compleanno di 11 anni fa, era il 2011, di Bambola Star. In quell’occasione si era presentata con un vestito maculato viola e rosa, una camminata molto ancheggiante come ricorda Biccy, e quel suo “Bonasera Katuxa”, che l’hanno resa mitica fra le celebrità del web. Nel 2020 la stessa Katuxa era stata intervistata proprio da Biccy e nell’occasione aveva parlato così di Natasha Simonini: “Sono rimasta in buonissimi rapporti con Bambola Star e con Natasha Simonini. Sono due persone per me molto speciali, due persone di grande valore, sono due grandi amiche”.

DAVID SASSOLI, COME È MORTO/ Problemi sistema immunitario. Colle, “un grave dolore”

NATASHA SIMONINI E’ MORTA: IL FAMOSO VIDEO DIVENUTO VIRALE

Nel famoso video virale, si vede Katuxa annunciare così l’amica: “Vedo che sta arrivando da luntano un’altra djiva, sto parlando di lei, Natasha Simonini che ora è appena arrivata nel nostro tappeto rosso. Natasha, bonasera Natasha”. Quindi la replica al saluto: “Bonasera Katuxa”, prima che Katuxa chiedesse a Nathasa Simonini cosa augurasse alla grande diva, e lei ha replicato: “Io auguro tanti auguri, tanta felicità e che questo si ripita ripita per multo multo tempo”.

La Close aveva risposto a sua volta: “E te come tutti gli anni vieni sempre bellissima dai una sfilata qui per noi su questo tappeto rosso perché quest’anno questo tappeto è per voi, le stella della serata. E la festa è per noi. Ti vedo diversa, sei più bela”. Prima di congedarsi con Un bacio bambola, molta felicità”.

MavaChou, morta suicida la youtuber/ La separazione dal marito e i messaggi d'odio

© RIPRODUZIONE RISERVATA