Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia” di Pechino Express/ Sono loro quelle da battere

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e figlia”: la coppia da battere

Fin dalla prima puntata di “Pechino Express 2022” è emersa la determinazione di Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e figlia“, indubbiamente per ora la coppia da battere. Nel corso della prima puntata sono arrivate per prime alla cittadella di Uchisar e hanno anche vinto la sfida a tre per l’immunità contro Fru e Aurora Leone (gli “Sciacalli”) e Ciro e Giovambattista Ferrara (“Padre e Figlio“). Inaspettatamente la più agguerrita è apparsa Sasha, la figlia, che nonostante una brutta caduta nella città sotterranea di Mazi, ha deciso di portare avanti la prova fino alla vittoria. “Hai tirato fuori una parte guerriera che non credevo avessi dentro“, ha commentato orgogliosa Natasha Stefanenko. Mamma e figlia hanno vinto una giornata in una tipica spa turca scavata nella roccia e la qualificazione alla tappa successiva. Infine hanno dovuto assegnare un handicap a una coppia avversaria – gli “Atletici” – che consisteva nel portare fino al traguardo finale una brocca ittita piena di vino.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni "Madre e figlia" Pechino Express 2022/ Destinate a...

Mamma e figlia hanno vinto due prove immunità a Pechino Express 2022

Nella seconda puntata di “Pechino Express 2022” la coppia “Mamma e figlia“, formata da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, non sono state da meno. Arrivate prime al traguardo intermedio nella Chiesa di Santo Stefano, si sono sfidate nella prova immunità insieme a “I Fidanzatini” e “I pazzeschi”. Le tre coppie dovevano recuperare dei gamberi di lago a bordo delle tipiche imbarcazioni a remi devono raggiungere e prendere delle nasse contenenti i gamberi, tornare al molo e solo un componente della coppia doveva. Per la seconda volta di fila, hanno vinto Natasha e Sasha che hanno conquistato, come premio, uno spettacolare viaggio in mongolfiera all’alba. Inoltre hanno dovuto assegnare l’handicap a una coppia avversaria – gli “Indipendenti” – che consisteva nel privarli di una lavagnetta per poter scrivere il testo della canzone che dovevano indovinare nella missione successiva.

LEGGI ANCHE:

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, chi sono "mamma e figlia" concorrenti Pechino Express 2022/ Vincitrici?Luca Sabbioni, chi è il marito di Natasha Stefanenko/ "Mi ha sempre appoggiato…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA