Sasha Sabbioni, chi è la figlia di Natasha Stefanenko

Sasha Sabbioni è la figlia di Natasha Stefanenko nata dall’amore con il marito Luca Sabbioni, una bellezza disarmante come la mamma, Sasha si è fatta conoscere dal grande pubblico televisivo nel 2022 quando ha partecipato a “Pechino Express”. Un’esperienza voluta proprio da Sasha come ha raccontato la madre: “è stata proprio lei a spingermi a partecipare, anche se, a dirla tutta, prima di partire pensavo che avrei fatto tutto io perché ero convinta che mia figlia fosse comoda” ha rivelato Natasha Stefanenko che ha dunque voluto regalare un bel banco di prova alla figlia.

L’avventura di Pechino Express ha contribuito a rafforzare il rapporto mamma e figlia, con Natasha Stefanenko che è rimasta spiazzata dalla forza e dal coraggio della figlia: “a casa correva 10 minuti sul tapis roulant, a Pechino Express me la sono trovata ad affrontare 12 chilometri come una scheggia. E’ stata una stratega!” ha detto la modella sottolineando le doti della figlia. Un’esperienza indimenticabile per entrambe che alla fine si sono classificate al secondo posto, alle spalle dei vincitori “I Pazzeschi” Victoria Cabello e Paride Vitale.

Sasha Sabbioni, la figlia di Natasha Stefanenko: “Il tempo che trascorriamo insieme è davvero prezioso”

Sasha Sabbioni non è solo la figlia di Natasha Stefanenko, visto che è una ragazza molto tenace e di carattere che, nonostante la fama televisiva, si è concentrata sugli studi. Dopo aver conseguito il diploma presso un liceo a Los Angeles, Sasha ha si è laureata in Economics e Management a Milano per poi proseguire la formazione a Parigi. Proprio la mamma dalle pagine di Vanity Fair aveva raccontato: “sono molto serena e contenta, ero molto più agitata quando è andata a Los Angeles a 16 anni” ha detto Natasha Stefanenko sottolineando come la figlia oggi sia molto matura nonostante la giovane età.

Mamma e figlia hanno un bellissimo rapporto e in diverse occasioni l’hanno raccontato anche in televisione. Proprio Natasha Stefanenko sempre riguardo alla figlia Sasha ha detto: “Con il tempo sono diventata una ‘mamma/amica’ e sono orgogliosa di questo” ha sottolineato svelando come il rapporto tra le due sia fortissimo.