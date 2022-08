Nathalie Caldonazzo e Antonio Medugno stanno insieme?/ La verità in un tik tok che fa impazzire il web!

Nathalie Caldonazzo e Antonio Medugno stanno insieme? La risposta

Nella Casa del Grande Fratello Vip non sono nati solo amori ma anche delle belle amicizie. Una di questa è quella tra Nathalie Caldonazzo e Antonio Medugno. Tra la showgirl e il tiktoker è nata sin da subito una sintonia nella Casa che in poco tempo ha dato l’impressione di poter essere qualcos’altro. Si è dunque iniziato a parlare di possibile flirt e lo stesso Alfonso Signorini ci ha giocato su in più occasioni nelle varie dirette del reality di Canale 5. I due, però, hanno sempre smentito, parlando di una bella amicizia.

Amicizia quella tra Nathalie Caldonazzo e Antonio Medugno che prosegue anche dopo il Grande Fratello Vip. A confermarlo sono stati i diretti interessati mostrandosi fianco a fianco in un tik tok che ha fatto il giro del web anche perché in questo i due hanno voluto fare un chiarimento definitivo sul loro rapporto.

Nathalie Caldonazzo e Antonio Medugno: un’amicizia che continua

C’è chi infatti ancora crede che tra Nathalie Caldonazzo e Antonio Medugno ci sia in realtà più che un’amicizia, ecco perché sui social dei due non manca chi chiede loro se stanno insieme. La risposta di Nathalie e Antonio è dunque arrivata con un ironico tik tok che smentisce definitivamente le voci di una loro relazione amorosa. I due, come detto, sono soltanto buoni amici e confidenti, come mostrato anche nella Casa di Cinecittà. D’altronde Medugno si è recentemente dichiarato single, ed è stato inoltre fatto anche il suo nome tra i papabili nuovi tronisti di Uomini e Donne.

