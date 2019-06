NATHALIE CALDONAZZO/ “Massimo Troisi una persona bella, aveva paura della morte”

Nathalie Caldonazzo è stata l’ultima compagna di Massimo Troisi, l’attore napoletano scomparso prematuramente il 4 giugno 1994. A distanza di 25 anni dalla sua morte, Techetecheté ha deciso di omaggiare e celebrare il grandissimo attore e regista con uno speciale in onda questa sera, lunedì 4 giugno su Rai1. L’attrice e showgirl è stata per due anni la compagna di Troisi, una storia d’amore bellissima nata per caso. A Vieni da Me la Caldonazzo ha raccontato come si sono incontrati per la prima volta: “Ci siamo conosciuti in un ristorante di Roma, Troisi mangiava e mi fissava. Uscendo io l’ho salutato, perché mi aveva fissato per tutto il tempo, e lui è rimasto stupito. Poi mi ha cercato per una settimana ed è riuscito a trovare il mio numero di telefono, cosi siamo usciti a bere un caffè”.

Nathalie Caldonazzo su Massimo Troisi: “mia mamma mi portava a vedere i suoi film”

Massimo Troisi è entrato molto presto nella vita di Nathalie Caldonazzo che ha raccontato che la madre da bambina la portava al cinema a vedere i film del regista ed attore napoletano: “quando ero piccola mia mamma mi portò a vedere i suoi film ma io non mi divertivo, non lo capivo”. Successivamente la Caldonazzo ha avuto modo di conoscerlo come uomo: “conoscendolo ho scoperto una persona molto bella, particolare”. La showgirl racconta la differenza di età con il regista: “avevo 24 anni, lui 39”, ma l’età non è stata minimamente un problema per il loro amore. “Siamo stati insieme i suoi ultimi due anni” ha raccontato la donna che si è commossa ricordando l’amato Massimo andato via troppo presto. La morte di Massimo Troisi è stato un momento davvero difficile per Nathalie: “è presto per una ragazza di 24 anni subire un lutto d’amore. Quando va via il tuo compagno di vita stai male. Ci ho messo tanto a riprendermi”. Nonostante tutto però la showgirl è felice di aver conosciuto un uomo come Massimo su cui rivela: ” aveva paura della morte, ma da buon napoletano esorcizzava, faceva finta di non avere quella patologia”.

Nathalie Caldonazzo dopo Massimo Troisi

Un amore importante quello tra Nathalie Caldonazzo e Massimo Troisi. Dopo la morte dell’attore e regista italiano, la showgirl ha avuto una relazione con l’imprenditore Riccardo Sangiuliano da cui è nata la piccola Mia. Oggi la Caldonazzo è un’attrice impegnata sia al cinema che in teatro, oltre a lavorare in tv dove ha partecipato al reality L’Isola dei Famosi.



