Nathalie Caldonazzo, scollatura profonda al GF VIP/ Abitino spiazzante e…

Venerdì sera, tempo di Grande Fratello VIP, il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5 e con una esuberante Nathalie Caldonazzo, da poco entrata nella casa, che fa parlare di se. Nella scorsa puntata è stata nominata come la concorrente preferita del pubblico, grazie alla sua schiettezza e i suoi look appariscenti. Anche questa sera non ha deluso le attese: abitino nero e maxi scollatura per la prima serata su Canale 5. Dunque durante il primo segmento della diretta, Nathalie Caldonazzo si mette in mostra, sorprendendo ancora una volta con un look audace.

Carmen Russo vs Nathalie Caldonazzo/ "E' entrata con la volontà di litigare e..."

Nathalie Caldonazzo, look spiazzante al Grande fratello Vip

La scollatura non è passata inosservata agli internauti, sicuramente più interessati alla fisicità della nuova concorrente, rispetto alle dinamiche che la vedono protagonista all’interno della casa. La Caldonazzo, infatti, deve fare i conti con la palese rivalità con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, con le quali non scorre buon sangue. Insomma, in un modo o nell’altro, l’inizio della puntata è fin da subito agitato per Nathalie. Il suo outfit, di sicuro, ha già lasciato il segno.

LEGGI ANCHE:

Manila Nazzaro Vs Nathaly "Finta amica di Soleil"/ Ricciarelli: "Persona negativa!"GRANDE FRATELLO VIP, PAGELLE 33A PUNTATA/ Il dramma di Valeria Marini

© RIPRODUZIONE RISERVATA