Nathaly Caldonazzo attacca Jessica “Barù non è sua proprietà”/ “Solo un capriccio”

Nathaly Caldonazzo torna ad attaccare Jessica Selassiè. L’argomento è ancora una volta il suo rapporto con Barù in contrasto con quanto detto e fatto da Delia Duran, con la quale la Caldonazzo ha creato un bel rapporto. Confrontandosi con Sophie Codegoni, quest’ultima ha così parlato del comportamento della Duran: “Non mi è piaciuto quando Delia ha detto ‘io sono un serpente’, sei tutta carina e tenera fino alla finale… tu stai giocando, due giorni prima aveva detto a Jess che non avrebbe fatto niente, perché devi farlo?”

Nathaly ha allora cercato di giustificare il comportamento dell’amica, tirando in ballo Jessica e Barù: “Vedeva che lei continuava a sparlare, non c’era niente tra loro, anche io avrei voluto giocarci e scherzarci di più con lui in questi mesi, c’è sempre stata quella proprietà privata che non ha senso.” ha ammesso.

Nathaly Caldonazzo critica Jessica Selassiè: “Barù? Un capriccio”

Nathaly Caldonazzo ha fatto notare a Sophie che anche lei avrebbe voluto poter scherzare e giocare di più con Barù ma che il comportamento di Jessica Selassiè è stato scoraggiante in questo senso. Così ha dichiarato: “A me Jessica stava anche molto simpatica ma non mi è piaciuto che è entrata nel mood del capriccio che Barù era suo, dicevo che era speciale e avrei tifato per loro due, però passano le settimane, i mesi e si vede che a parte un affetto che a questo punto ti lega perché non molli un secondo la preda.” Così, tornando su Delia, ha concluso: “Delia si è innervosita vedendo questo e vuoi per far rosicare, vuoi per sentirsi desiderata, perché un po’ gli piaceva, fammi fare il mio gioco, come lo stiamo facendo tutti.”

