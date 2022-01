Nathaly Caldonazzo “Triangolo amoroso Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge?”/ “Lui ha pianificato tutto…”

Nathaly Caldonazzo: carattere forte e idee chiare

Nathaly Caldonazzo, in poco tempo, è riuscita mettersi in mostra dentro la casa del Grande Fratello Vip grazie a un carattere forte e deciso. La showgirl ha avuto diversi confronti molto accesi con alcuni concorrenti piuttosto influenti, tra cui Valeria Marini e sopratutto Katia Ricciarelli. Con quest’ultima nonostante una calma apparente gli animi sembrano ancora piuttosto tesi con la Caldonazzo che non sembra temere la cantante. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lunedì 17 gennaio, Nathaly ha invece abbassato i toni con la Valeria Marini. Chiamate in causa da Alfonso Signorini proprio sulle divergenze tra le due, l’attrice ha affermato di aver scoperto alcuni aspetti del carattere di Valeria che l’hanno portata a rivalutarla. Le sue parole sono state confermate anche dalla Marini. La Caldonazzo ha voluto dare la propria opinione sul triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Nello specifico ha asserito di non credere assolutamente alle parole dell’attore, giudicandolo falso e costruito e di aver pianificato tutto per una maggiore visibilità insieme alla moglie.

Nathaly Caldonazzo dalla parte di Jessica Selassié

Al termine della puntata del Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo ha ribadito a Delia Duran che la responsabilità i tutto ciò che è accaduto tra loro e Soleil Sorge sia solo ed esclusivamente dell’attore: “Tu hai una dipendenza dall’amore, lavora su questa”, ha detto alla modella. E ha aggiunto: “Vediamo come si comporta, vediamo che segnali ti dà. Per ora non li ho visti e continua a non darteli. Lui da uomo dovrebbe capire lo sbaglio che ha fatto e dedicarsi esclusivamente a te e a guarire le tue ferite”. Nathaly si è anche esposta sulla questione tra Jessica Selassié e Sophie Codegoni. La Caldonazzo ha preso le difese della principessa, profondamente ferita dalle parole della madre dell’ex tronista: “Sono convinta che si renderà conto che ha esagerato. Dire che non sei un’amica, che sei una traditrice e che non può fidarsi mi sembrano parole eccessive”. Poi ha cercato di darle un po’ di fiducia in sé stessa: “Sei bella, non ti manca niente”.

