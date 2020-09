Nathan Falco a scuola, Flavio Briatore: “Dispiace non essere lì”/ “Ci vediamo presto”

Primo giorno di scuola per Nathan Falco, il figlio che Elisabetta Gregoraci ha avuto da Flavio Briatore, l’ex marito. Proprio in un giorno così importante entrambi hanno voluto immortalare il momento dell’uscita di casa e pubblicarlo sui social accompagnandolo da un messaggio di augurio per un anno che si prospetta per tutti un po’ complicato. Inutile dire che per Nathan Falco lo è stato il doppio visto che il bambino non è riuscito a tornare a scuola con al fianco il suo papà per via del Coronavirus che lo ha colpito durante il suo periodo in Sardegna. Proprio lui ha pubblicato la foto del figlio e ha scritto: “Ciao Falco! In bocca al lupo per il tuo primo giorno di scuola…mi dispiace tanto non essere li’ con te ma ci vedremo prestissimo”.

NATHAN FALCO A SCUOLA SENZA PAPA’ FLAVIO BRIATORE

In molti si sono preoccupati per il ritorno a scuola di Nathan Falco convinti che il bambino non solo dovesse rinunciare al padre per via del virus ma anche alla madre che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente. Lei stessa ha pubblicato le foto di Nathan Falco scrivendo: “In bocca al lupo amore mio per questo nuovo anno scolastico…ricco di sfide e di emozioni , di impegno ma anche di condivisione .. metticela tutta, la tua mamma”. E alla domanda di molti: “Con chi sta adesso Nathan Falco?” proprio la Gregoraci ha risposto che il bambino è con lei e che proprio lei lo ha accompagnato a scuola.



