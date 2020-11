“Nathan Falco preso in giro per Elisabetta Gregoraci”/ Flavio Briatore smentisce e..

Il famoso video di Nathan Falco al Grande Fratello Vip 2020 è stato uno degli argomenti più discussi dell’ultima puntata perché in molti hanno colto l’occasione di usare il video per meme o per battute sui social. Ma cosa è successo da lì in poi? E’ scoppiato un vero e proprio caso perché in molti hanno criticato il fatto che i due, padre e figlio, fossero in vacanza a Dubai in pieno periodo scolastico ma, soprattutto, in mezzo ad una pandemia che sta vietando a tutti spostamenti o simili. Nei giorni scorsi è scoppiata la polemica ma anche il gossip riguardo al fatto che Nathan Falco è partito e ha lasciato l’Italia perché preso di mira a scuola per via di quello che la madre Elisabetta Gregoraci sta facendo al Grande Fratello Vip 2020 e, soprattutto, con Pierpaolo Pretelli.

“Nathan Falco preso in giro per Elisabetta Gregoraci”, il chiarimento di Flavio Briatore

Nathan Falco quindi vittima di bullismo per colpa della madre? Sembra proprio di no e a tagliare la testa ai pettegolezzi è lo stesso Flavio Briatore che sui social ha deciso di chiarire la sua posizione ma anche le motivazioni che lo hanno portato a lasciare l’Italia alla volta di Dubai al fianco del figlio: “Il GOSSIP non dorme mai. Sono andato a Dubai per lavoro, per l’apertura del nuovo concept Billionaire.. Ho portato mio figlio Falco con me, assicurandomi che ogni giorno studiasse e svolgesse i compiti che gli erano stati assegnati dalla scuola prima di partire. Il motivo di questa mia decisione è stato soltanto il desiderio di poter passare anche questi giorni di lavoro insieme a mio figlio”. Niente ha a che fare con la Gregoraci quindi, questo è certo.



