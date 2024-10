Maica Benedicto ha trascorso qualche giorno nella casa del Grande Fratello, collegandosi con i concorrenti spagnoli del Gran Hermano ha conosciuto Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e l’ex velina ha subito manifestato la sua antipatia nei confronti della gieffina. Cosa è successo? Chiusa nel confessionale si è detta felice di fare la loro conoscenza e dopo aver detto che Lorenzo è forte ha chiesto alla ballerina il suo nome. La spagnola non ha capito bene e ha chiesto se si chiamasse Chiara, cosa che ha infastidito non poco la gieffina.

Helena Prestes, rivelazioni choc su Lorenzo al Grande Fratello/ "Diceva che non voleva una donna come Shaila"

Convinta che nessuno in quel momento la sentisse Shaila Gatta ha attaccato Maica Benedicto al Gran Hermano. Avvicinandosi a Lorenzo Spolverato ha infatti detto: “Questa mi sta giù sul ca**o te lo dico eh!”. La spagnola non conosce molto la lingua italiana e non ha capito l’insulto della gieffina. Dopo aver chiesto di nuovo come si chiamasse le ha detto che era un piacere per lei conoscerla, dopodiché le ha chiesto come stava nella sua casa in Spagna.

Alessandro Zarino attacca l'ex fidanzata Shaila Gatta: "È lei che ha fatto soffrire me!"/ "Fa la vittima ma…"

Shaila Gatta insulta Maica Benedicto al Gran Hermano, sul web scoppia la polemica

L’attacco di Shaila Gatta nei confronti di Maica Benedicto al Gran Hermano non è certo passato inosservato, sul web infatti è subito scoppiata la polemica. Moltissimi utenti spagnoli infatti si sono scagliati contro la gieffina italiana, c’è chi scrive che si considera la paladina delle donne solo se queste la adorano altrimenti le odia. Altri hanno fatto notare che ha detto una cosa brutta in lingua italiana e con tono arrogante solo perché la gieffina ha sbagliato il suo nome. Tra i vari commenti si legge poi: “Questa cattiveria solo perché Maica non ricordava il nome? Non è un bell’esempio”, e ancora: “Ma poi la guardava proprio con astio e invidia, non sono sorpresa dalla paladina delle donne”.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Gran Hermano/ Lei svela: "Non ho un fidanzato, nessuno mi vuole"

Non solo in Spagna, Shaila Gatta ha infastidito anche gli italiani con la sua battuta contro Maica Benedicto. Alcuni utenti hanno infatti fatto notare sui social che l’Italia è arrabbiata con la gieffina dopo che lei in diretta si è detta arrabbiata con la spagnola solo perché non ricordava il suo nome. Nella notte Maica ha lasciato la casa del Grande Fratello ed è tornata in Spagna, tornerà al Gran Hermano nella serata di lunedì, se l’ex velina resterà ancora nella casa spagnola scoppieranno dei battibecchi tra loro? Non ci resta che attendere per scoprirlo.