Nati 15 bambini in 24 ore, è record/ Cremona, sala parto completa e un bimbo…

In 24 ore sono nati ben 15 bambini all’ospedale Maggiore di Cremona. In un momento così difficile come quello per l’emergenza sanitaria da Coronavirus è sicuramente una notizia che strappa un sorriso e che fa riflettere. Dalle 15 di venerdì scorso alle 15 del giorno seguente sono venuti alla luce 5 maschietti e 10 femminucce compresi due gemelli. Si tratta sicuramente di un record, visto che addirittura l’ultimo parto è stato effettuato in camera visto che non c’era più spazio nella sala parto dove erano stati messi alla luce altri 14 neonati. La notizia ha fatto il giro dei social diventando in poco tempo virale e strappando per fortuna qualche sorriso in più visto proprio il momento che stiamo attraversando.

In 24 ore nascono 15 bambini, la vita che cancella la morte

Si potrebbe raccontare come la vita che cancella la morte la storia dei 15 bambini nati in 24 ore all’ospedale Maggiore di Cremona. Di certo ci troviamo di fronte a un evento eccezionale che fa ritrovare sorrisi e speranze dopo il terribile epilogo della questione Coronavirus. In un mondo totalmente rivoluzionato dal Covid-19 e senza dubbio più cupo sono proprio i bambini che ci devono dare la forza per andare avanti e raggiungere una nuova serenità che oggi sembra più vicina ma che a tratti è sembrata impossibile anche solo da sognare. Una bella notizia ci voleva in un periodo cupo, la speranza è che il mondo ce ne offra sempre di più anche se dimenticare quanto accaduto sarà impossibile.



