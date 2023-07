“Nato dovrebbe avere basi permanenti al confine con la Russia”/ Il monito del presidente lituano

Il presidente lituano Nauseda non ha dubbi: la Nato dovrebbe eliminare i vincoli sulla creazione di basi difensive permanenti al confine con la Russia, il trattato con Mosca è “morto”. Queste le sue parole ai microfoni del Times alla vigilia del vertice dell’Alleanza Atlantica di Vilnius: l’Occidente non deve lasciarsi intimidire dal “ricatto” nucleare del presidente Putin e ha esortato gli alleati ad affrettarsi ad aumentare le loro spese militari in una situazione “molto pericolosa e molto fragile”.

Accanto alle prospettive di adesione dell’Ucraina alla Nato e all’impasse sull’adesione della Svezia, una delle questioni centrali sul tavolo è il piano a lungo termine per proteggere il fianco orientale dell’alleanza dagli attacchi della Russia, anche attraverso l’invio di più truppe e attrezzature negli stati di frontiera per fornire un deterrente. La Nato ha già stanziato forze internazionali in nove paesi come la Polonia e gli stati baltici. Tuttavia, questi dispiegamenti sono a rotazione, con unità spesso ritirate dopo appena sei mesi a causa di un trattato del 1997 con la Russia che proibisce basi Nato “permanenti” in gran parte dell’ex blocco orientale in “circostanze di sicurezza attuali”.

“Nato dovrebbe avere basi permanenti al confine con la Russia”

La Lituania e gli altri Paesi alleati sostengono che Putin abbia gettato nel cestino l’accordo sopra citato con le sue azioni, Il mese scorso la Germania, che in precedenza aveva difeso il trattato, ha compiuto un cambiamento significativo annunciando che avrebbe potenziato la sua presenza in Lituania in una brigata di fanteria meccanizzata “permanente” di circa 4.000 soldati non appena le necessarie caserme e strutture di addestramento fossero state costruite in loco. “Con la Russia che sta adottando misure attive per dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia – e abbiamo tutte le prove che ciò sta avvenendo – dovremmo finalmente dichiarare morto questo atto di fondazione Nato-Russia”, ha affermato Nauseda. “Senza un tale passo contamina ancora il pensiero in alcune delle capitali [della Nato]. Ci tiene ancora nella zona grigia dell’ambivalenza strategica”. Un mese fa Putin ha fatto suonare il campanello d’allarme affermando di aver stazionato missili nucleari “tattici” a basso rendimento in Bielorussia, che confina con tre Stati membri della Nato ed è già stata incorporata in Russia per scopi militari.

