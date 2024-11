Con il conflitto in Ucraina che tra il via libera all’uso dei missili a lungo raggio e le nuove indiscrezione sull’invio di soldati europei scivola sempre di più verso lo scoppio della terza guerra mondiale, in casa NATO si iniziano a fare i conti sull’effettiva capacità dell’Alleanza atlantica di difendere efficientemente i confini occidentali: l’esito – forse scontato – è che stando ai numeri attualmente disponibili l’esercito della NATO non sarebbe in grado di resistere più di qualche mese ad un conflitto con una portata simile a quello in corso in Ucraina; il tutto ovviamente fermo restando che nella peggiore delle ipotesi, se il Cremlino rivolgesse le sue armi verso l’Occidente lo farebbe con un’intensità tale da ridurre ulteriormente la resistenza.

"Crisi di governo Francia? Catastrofe per economia"/ Asselin: "Piccole imprese frenate da tasse e burocrazia"

A parlare dell’ipotetica tenuta della NATO a fronte di un conflitto contro la Russia è stato un alto funzionario anonimo dell’Alleanza ai microfoni di Ansa che ha messo immediatamente in chiaro la “mutata realtà” della sicurezza europea per precisare – da un lato – che ci troviamo nel centro di una vera e propria “guerra di attrito” e che – dall’altro lato – ora più che mai “servono più uomini” rispetto a quelli attualmente riconosciuti dai modelli e dai trattati dei singoli paesi.

Seul, università femminile apre a studenti maschi: proteste e occupazioni/ Bloccato piano di "conversione"

Il funzionario NATO: “Gli alleati devono trovare un modo per aumentare i soldati a disposizione”

“Dobbiamo riconoscere – ha spiegato il funzionario NATO ad Ansa – che veniamo da un’era in cui avevamo forze armate piccole [e] professionali” caratterizzate da alti costi e da numeri limitati che mal si conciliano alla “percentuale di perdite attuali in Ucraina” che farebbero durare l’esercito dell’Alleanza “fino al secondo o terzo mese di conflitto“: un allarma che è solamente fine a sottolineare che gli alleati dovrebbero “cambiare modello” e garantire all’Alleanza “i numeri di cui abbiamo bisogno”.

Gisele Pelicot: chiesti 20 anni di carcere per il marito/ L'ha sedata, stuprata e fatta violentare 200 volte

Dal conto suo il funzionario ci ha tenuto a sottolineare che la NATO non ha intenzione di fornire indicazioni ai paesi su quale strada percorrere per aumentare i numeri dato che si tratta di un aspetto “altamente politico” che può e deve essere deciso dai soli leader locali; ma tra le varie ipotesi plausibili per raggiungere il fondamentale obiettivo cita “la coscrizione, la coscrizione selettiva o la creazione di riserve più ampie“.