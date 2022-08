Navas al Napoli?/ Calciomercato news, il problema rimane la buonuscita del PSG

Calciomercato news, Keylor Navas al Napoli e Fabian Ruiz al PSG

Il tormentone di calciomercato relativo al possibile passaggio di Keylor Navas al Napoli contina a tenere banco in orbita partenopea. Il portiere costaricense piace a mister Spalletti che vorrebbe avere a disposizione un altro giocatore di livello tra i pali dopo aver tesserato lo svincolato Salvatore Sirigu e potendo contare sul già presente Alex Meret, per il quale si è più volte comunque ipotizzato l’addio in caso di arrivo di un altro portiere.

Sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino al giugno del 2024, l’ex madridista Navas in questa stagione appena cominciata ha perso il posto da titolare in favore dell’italiano Gianluigi Donnarumma, promosso pure dal nuovo allenatore Christophe Galtier, ma vorrebbe proseguire la sua carriera continuando a giocare con una certa continuità, aspetto questo che non gli può essere garantito a Parigi.

Calciomercato news, Navas al Napoli dopo aver rescisso il suo contratto

La possibilità di vedere Keylor Navas al Napoli entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato rimane quindi molto viva. Il problema principale sarebbe rappresentato dalla rescissione del contratto di Navas dato che il calciatore, insieme al suo entourage starebbe trattando la risoluzione con buonuscita pretendendo i 18 milioni di euro a fronte dei 9 milioni all’anno di stipendio attualmente percepiti.

