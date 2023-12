Nave da crociera colpita da onda anomala in Norvegia/ Video: black out e vetri in frantumi

Tanta paura per i passeggeri di una nave da crociera in Norvegia, travolta da un’onda anomala mentre navigava nella acque del Mare del Nord. L’imbarcazione, la MS Maud, ha incontrato una violenta tempesta sul suo cammino: il fortissimo vento ha mandato in frantumi le finestre del ponte ed ha causato anche un blackout generale, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. In ogni caso coloro che si trovavano a bordo della nave da crociera in quel della Norvegia hanno vissuto dei momenti di puro terrore, a cominciare dall’equipaggio, visto che i sistemi di navigazione e i radar sono andati completamente in tilt, non funzionando più.

L’episodio si è verificato nella giornata di giovedì scorso, 21 dicembre 2023 mentre a bordo vi erano 266 passeggeri più altri 131 membri dell’equipaggio, tutti comunque al sicuro come ha fatto sapere l’armatore della nave Hurtigruten Expeditions, situazione poi confermata all’agenzia di stampa internazionale Reuters da portavoce del Centro congiunto di coordinamento del soccorso danese (DJRC). La MS Maud è riuscita a lanciare l’SOS ed è stata quindi raggiunta da due navi da rimorchio della società di soccorso civile Esvagt, che hanno aiutato la nave a restare stabile nelle acque agitate.

NAVE DA CROCIERA COLPITA DA ONDA ANOMALA IN NORVEGIA: IMBARCAZIONE TRAINATA IN GERMANIA

L’incidente, filmato con un un video impressionante che trovate qui sotto, si è verificato di preciso a circa 330 chilometri dalla costa orientale della Gran Bretagna, quando la nave ha incontrato la tempesta Pia che in queste ore si sta abbattendo sul nord Europa.

La nave da crociera stava percorrendo la rotta Floro (Norvegia)-Tilbury (Regno Unito), e ad un certo punto si è verificato il guasto per via di una onda anomala: fortunatamente il motore principale ha continuato a funzionare, permettendo così di guidare l’imbarcazione in modalità manuale. “Devono solo superare con calma la tempesta, e lo fanno navigando controvento”, le parole del portavoce del DJRC. In seguito la nave è stata rimorchiata nel porto di BremerHafen, in Germania: nessuno è rimasto ferito.

