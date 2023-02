NBA All Star Game 2023: team di Banchero vince il Rising Stars/ Video, Alvarado MVP

E’ cominciato la scorsa notte l’All Star Weekend 2023, l’evento delle stelle NBA che culminerà domenica con l’All Star Game. Nelle scorse ore si è tenuto il Rising Stars Challenge, il mini torneo composto da tre competizioni diverse in cui si affrontano in un quadrangolare quattro squadre. In campo i rookie, i giocatori al primo anno, quindi i sophomore, i cestisti al secondo anno, e infine i giocatori della G-League. A trionfare è stato il team guidato da Pau Gasol con all’interno anche Paolo Banchero, giocatore con passaporto italiano.

A decidere la finale è stato José Alvarado grazie ad una tripla che ha permesso ai suoi di portarsi a casa la vittoria per 25 a 20 contro il Team di Joakim Noah. In precedenza, in occasione delle semifinali, le due squadre avevano avuto la meglio sul Team Deron e sul Team Jason, quest’ultimo composto dai cestisti provenienti dalla G League. “Sono subito arrivato in cima – ha raccontato Pau Gasol al termine del match in riferimento alla sua prima esperienza in pahcina – sono uno di quelli che riesce spesso al primo colpo”.

NBA ALL STAR GAME 2023, IL RISING STARS VINTO DA BANCHERO: LA POLEMICA ALVARADO-GRIMES

Alvarado è stato premiato come miglior giocatore dell’NBA Rising Stars Challenge, portandosi così a casa il titolo di MVP: “Io sono nato a New York, per me era sempre un All-Star Game ogni volta che andavo al parco a giocare a pallacanestro”, ha raccontato lo stesso cestista dei New Orleans Pelicans. Nel corso della finale si è distinto anche Quentin Grimes che ha realizzato ben 14 punti, ma rimanendo comunque a bocca asciutta.

Grimes è stato anche protagonista di una polemica arbitrale per una trattenuta un po’ vistosa di Alvarado: “Non sapevo che in una partita del Rising Stars si potesse fare: dovevo avvisare gli arbitri che meritava il fallo tecnico. Era tutto incentrato sul divertimento, certo, ma io sono sceso in campo per vincere”. L’MVP ha replicato: “Non sarà stato del tutto legale, ma ha funzionato”. Bene anche Paolo Banchero, che ha realizzato in totale 13 punti fra cui nove nella gara d’esordio e quattro nella finalissima: per lui un primo NBA All Star Weekend in carriera cominciato nel migliore dei modi.

