NCIS 16/ Anticipazioni 21 settembre 2019: un delitto ‘medievale’ per Gibbs e Torres

NCIS 16, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 21 settembre 2019, andrà in onda su Rai 2 un nuovo episodio di NCIS 16 in prima Tv assoluta. Sarà il 15°, dal titolo “Omicidi all’equatore“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: il giovane McGee (Sean Murray) sfrutta le sue conoscenze informatiche per accedere in modo illegale a internet. Il suo obbiettivo è parlare con il padre che si trova in missione da tempo, ma la fidanzata di allora, Chloe (Sammi-Jack Martincak), gli suggerisce di sfruttare la cosa per trarne un vantaggio economico. Non appena dà l’okay, McGee danneggia la centralina elettrica domestica. Nel presente, McGee decide di rispolverare il primo pc che ha costruito ed è costretto subito a ripararlo a causa di piccoli incidenti con i gemelli. Intanto, Jackie (Maria Bello) viene rimproverata dall’ispettore Sullivan (John Hartmann) per alcune spese fuori budget che ha fatto. La squadra però viene convocata subito per un caso di omicidio. Sul taccuino della vittima tra l’altro viene ritrovata la password del vecchio pc di McGee. Il contabile di Edward Kane non ha alcun collegamento con l’agente speciale, ma rimane il mistero da svelare. McGee ritorna nella sua vecchia scuola e quando incontra uno dei suoi ex insegnanti, si insospettisce perchè non viene riconosciuto. Nel passato, il professor Lewis (Stephen Full) tronca sul nascere l’ambizione di McGee e lo spinge ad entrare in Marina come vorrebbe il padre. Nel presente, entra in contatto con McGee tramite una chat primordiale e gli lascia un pacco sulle scale. Si tratta però solo di una scusa: un ladro entra nel suo appartamento per rubare il pc. A causa di un errore di Torres, McGee è costretto a confessare a Delilah (Margo Harshman) di aver sparato a qualcuno nel suo appartamento durante una sua assenza. Palmer (Brian Dietzen) fa poi una battuta sul cadavere mummificato sotto al letto. Quando Kasie (Diona Reasonover) collega di nuovo il pc di McGee, un programma da remoto attacca il Dipartimento della Difesa. L’agente è costretto a confessare di aver fatto quella modifica in passato, solo per sfogarsi dopo l’ennesima lite con il padre. Qualcuno ha modificato il suo codice e lo ha attivato 25 anni fa: in base a questo, McGee intuisce che il suo ex professore di Matematica potrebbe sapere qualcosa. Si scopre così che molto anni prima Chloe ha installato nel pc di McGee un virus e che di recente è stata contattata da un uomo. La squadra riesce ad arrestarlo grazie ad una trappola, dopo aver scoperto il suo collegamento con la vittima. Scagionata Chloe dai sospetti, McGee continua a pensare al padre ed a come alla fine abbia trovato una strada tutta sua. Ritrova inoltre le sue vecchie scarpe da tip tap, mentre Delilah decide di uscire fuori a cena con Chloe e di affidare al marito la gestione dei gemelli. Nel passato, il padre di McGee decide di non fare ancora delle pressioni al ragazzo e di lasciarlo libero di decidere qualche futuro disegnarsi.

NCIS 16, ANTICIPAZIONI DEL 21 SETTEMBRE 2019

EPISODIO 15, “OMICIDI ALL’EQUATORE” – Torres scopre che McGee e Bishop non sono al quartier generale e Vance lo coinvolge nel far fare un giro a tre adolescenti, i vincitori di un contest. Torres decide quindi di portare i ragazzi a fare una visita al laboratorio di Kasie, ma la scienziata sta ricevendo delle informazioni da Palmer su un caso in corso. Il giovane Max si imbatte invece in Jack, che scopre il suo collegamento con uno degli agenti che hanno perso la vita nel Navy Yard Bombing. Quando Max scompare, Jack controlla dappertutto e lo trova all’obitorio. Torres se la prende intanto con Gibbs perchè non lo ha informato sull’identità del ragazzo, ma poi decide di portare tutti e tre gli adolescenti in un tour in nave. Nel frattempo, la squadra indaga sulla morte di un sottufficiale, colpito alla testa con quello che in apparenza sembra un’arma medievale.

