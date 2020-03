NCIS 17/ Anticipazioni 21 marzo: Kasie coinvolta in un caso di omicidio?

NCIS 17, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 21 marzo 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS 17 in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo “Un brutto risveglio“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un cavallo impazzito attraversa di corsa il cimitero nazionale di Arlington: dalle staffe cadono due stivali, dentro cui vengono ritrovati piedi umani amputati. Intanto, Bishop (Emily Wickerman) si lamenta per la punizione ricevuta da Vance (Rocky Carroll): l’intera squadra dovrà ripulire e catalogare il magazzino delle prove. Gibbs (Mark Harmon) preleva però i suoi uomini per indagare sull’omicidio e porta con sè anche Palmer (Brian Dietzen) per riuscire ad ottenere il caso. In breve tempo, si scopre che la vittima è un veterano della Marina, il Sergente Holtzman, ma l’arrivo della stampa complica tutto. I tagli irregolari sui piedi mozzati lasciano intuire che l’assassino abbia usato una sega manuale. Grazie alle analisi di Kasie (Diona Reasonover), la squadra risale invece alla dottoressa Bell (Dana L. Wilson), il medico del centro veterani che aveva in cura Holtzman. Si scopre così che il Sergente era un senzatetto da diverso tempo. Un altro clochard, Williams (Joseph Lee Anderson), mostra a Gibbs e McGee (Sean Murray) gli effetti personali di Holtzman: il suo corpo viene ritrovato in una discarica vicina, assieme al corpo di una donna a cui sono state amputate le mani. Anche la seconda vittima era un ufficiale in congedo, così come Williams.

Su ordine di Vance, Gibbs è costretto ad accettare che la squadra lavori al caso e completi anche la punizione. Dopo aver rintracciato il padrone del cavallo, McGee e Nick (Wilmer Valderrama) ritornano dalla Bell e scoprono che gli arti della seconda vittima sono stati nascosti in uno dei suoi armadi. Gibbs conclude che qualcuno stia cercando di accendere le luci contro il sistema e il trattamento riservato ai veterani. Sloane (Maria Bello) invece inizia a nutrire dei sospetti su Williams, ma in seguito viene aggredito alle spalle. Intanto, Vance sorprende la squadra ad infrangere le regole durante le ore di punizione.

Gibbs e Sloane invece decidono di rimanere al campo per sorvegliare il posto e proteggere Williams. L’ex Marine rivela poi a Gibbs di essere diventato un senzatetto a causa della sua decisione di ritornare in America per curare la madre, abbandonando di contro la missione e i compagni. Dopo aver sospettato di nuovo della Bell, McGee conclude che il vero colpevole è Kyle Freeman (Brent Bailey), il figlio dei titolari di una società privata che sostiene il centro. Con una trappola e l’aiuto dei Marines senzatetto, Gibbs e Sloane ottengono una confessione da Freeman. Vance invece decide di sospendere la punizione per la squadra nonostante una nuova infrazione delle regole del deposito prove.

ANTICIPAZIONI DEL 21 MARZO 2020

EPISODIO 5, “UN BRUTTO RISVEGLIO” – Il figlio di un sottufficiale viene ucciso durante il party di bentornato che famiglia e amici hanno organizzato in seguito alla sua scarcerazione. Trey ha trascorso infatti 25 anni al fresco per aver preso parte ad una rapina a mano armata ed è riuscito ad ottenere un rilascio anticipato. Durante le indagini, la squadra conclude che Trey è stato assassinato con un coltello e che durante gli anni in prigione aveva iniziato a combattere. Si scopre in seguito che Trey è stato compagno di prigione di Dante Brown, un amico di Kasie, e che potrebbe essersi vendicato in base ad un vecchio attrito. Kasie farà fatica a ritenerlo colpevole, mentre Dante rivela di essere stato contattato da Trey perchè lo aiutasse con la sua nuova vita. La posizione di Dante diventerà sempre più complicata quando l’arma del delitto verrà ritrovata al di sotto della brandina del suo cane.



