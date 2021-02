NCIS 17/ Anticipazioni episodi oggi 22 febbraio: cadaveri e omicidi da risolvere..

NCIS 17, anticipazioni episodi oggi, 22 febbraio

Un’altra mini maratona su Rai2 oggi, 22 febbraio, quando ad occupare il prime time ci penseranno ben tre episodi di NCIS 17. Chi ha seguito l’evoluzione della programmazione nei giorni scorsi sa bene che dopo il ritorno di Ziva nel finale della sedicesima stagione, l’ex protagonista ha avuto modo di rivelare a Gibbs il vero motivo del suo ritorno portando a casa la missione e sparendo di nuovo nel nulla. Questa sera si ripartirà quindi con tre nuovi episodi di dal titolo ‘Nei panni di un altro’, ‘Un brutto risveglio’ e ‘Nel mondo reale’ in cui a tenere impegnati la nostra squadra saranno i cadaveri di due veterani che vengono ritrovati in un accampamento mutilati. A quanto pare ai due uomini sono stati tagliati piedi e mani e le prime indagini portano proprio alla comunità dei senzatetto in cui facevano spesso servizio. Chi è stato ad ucciderli e mutilare i loro corpi e perché?

NCIS 17, chi ha ucciso Jo Cortez?

Subito dopo, nel secondo episodio di NCIS 17 in onda questa sera, il Caporale Laney Alimone viene accusata dell’omicidio di Jo Cortez, un ammaestratore di corvi. Le cose si complicano quando nel frigorifero del caporale viene rinvenuta la pistola con cui è stato commesso il delitto. Lei continua a dichiararsi innocente ma a quanto pare potrebbe essere l’insonnia di cui soffre il suo problema. Le indagini dovranno occuparsi di fare luce sulla sua situazione quando si scopre che Laney è riuscita a dormire dopo tanto tempo, proprio la notte dell’omicidio per via di una seduta di ipnoterapia, ma se così non fosse? La serata si conclude con un altro episodio, il sesto della stagione e l’ultimo di questo lunedì sera, in cui ad essere trovato senza vita è il figlio di un sottufficiale della Marina che proprio il giorno prima di uscire dal carcere, viene trovato morto e le indagini portano subito a Dante Brown, il migliore amico di Kasie. La squadra è pronta a trovare i primi indizi proprio cercando all’interno dell’istituto penitenziario e non solo il possibile colpevole ma anche quelle che sono state le cause che hanno portato a questo gesto. Toccherà proprio a Kasie cercare di scagionare Dante proprio mentre tutti gli indizi messi insieme dalla squadra sembrano portare proprio a lui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA