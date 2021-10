NCIS 18/ Anticipazioni episodio oggi, 1 ottobre: una bomba uccide…

NCIS 18, anticipazioni episodio oggi, 1 ottobre

Spazzati via, questo è il titolo dell’episodio di oggi, 1 ottobre, di NCIS 18. La serie tv torna in onda nel prime time della rete giovane di casa Rai in coppia con Bull per una serie di nuovi casi da risolvere tra vita privata e colpevoli da trovare. Siamo ormai ad un passo dal finale di stagione e questo significa che i colpi di scena non mancheranno seppur i fan dovranno accontentarsi di un singolo episodio in cui il nostro team si impegnerà a risolvere un caso freddo ma, naturalmente, il tutto non ufficialmente. Cosa succederà e cosa ha cambiato i loro piani strada facendo? Le prime anticipazioni dell’episodio di questa sera di NCIS 18 rivelano che ad occuparsi del caso in oggetto saranno Gibbs e Marcie Warren proprio mentre la squadra si trova a collaborare con l’agente Jessica Knight, la guest star Katrina Law.

NCIS 18, Una bomba esplode ed uccide…

Prende il via da qui il nuovo episodio, il penultimo, di NCIS 18, in cui la REACT (Regional Enforcement Action Capabilities Team) si troverà al centro di tutto. Si tratta del corpo che supporta le indagini e le operazioni di controllo “ad alto rischio” negli States e proprio questa sera, al termine di una negoziazione con un sottufficiale corrotto, la guest star dell’episodio riesce a liberare l’ostaggio portando via in manette il ribelle. Le cose si complicano quando lei esce dall’edificio e una bomba esplode uccidendo i suoi compagni di squadra. A quel punto proprio lei prenderà le redini della squadra con McGee e colleghi, con l’unico obiettivo di scoprire la verità. Cosa succederà a quel punto e chi dovrà pagare per quanto è accaduto?

