NCIS New Orleans 5/ Anticipazioni 17 agosto: un assassino nascosto nella Polizia?

NCIS NEW ORLEANS 5, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI?

NCIS New Orleans 5 ritorna nella seconda serata di oggi, lunedì 17 agosto 2020, in prima Tv assoluta su Rai 2. Andrà in onda il 14° episodio, dal titolo “Delitto per delitto“: Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Loretta (CCH Pounder) ritorna al lavoro nonostante gli ultimi eventi. L’ispettore sanitario però è convinto che abbia commesso degli errori su un’autopsia e le fa delle notifiche in previsione di un nuovo controllo. Anche Hannah (Necar Zadegan) ritorna in centrale, ma Pride (Scott Bakula) decide di rimanere per un nuovo caso. Un’entomologa è scomparsa nel nulla dopo una sparatoria in cui ci sono state delle vittime. In base ad alcune tracce chimiche trovate sui proiettili, la squadra raggiunge un edificio dove viene bloccato l’Ispettore.

L’uomo sta cercando di fuggire con un contenitore pericoloso, al cui interno è presente un virus letale. Rufus Nero (LeVar Burton) rivela di aver collaborato con il Tenente Ella Ford (Julee Cerda) e scopre che la donna ha già prelevato il virus X di nascosto. La squadra inizia quindi a dare la caccia alla Ford, ormai scomparsa da diverse ore. Nero decide di lasciare la Centrale durante il briefing, ma Hannah ha già intuito che potrebbe essere ancora in contatto con la Ford.

Gli ha messo addosso un localizzatore, che permette alla squadra di rintracciarlo. Durante la corsa in auto, Sebastian (Rob Kerkovich) e la Gregorio (Vanessa Ferlito) però iniziano a litigare per alcuni problemi legati alla loro convivenza. A causa del litigio, Sebastian arriva in ritardo sul luogo dell’incontro. Rufus ha raggiunto un deposito di container, in cui trova la Ford. Due uomini però irrompono poco dopo e cercano di uccidere la Ford, ma Rufus riesce a proteggerla. Una volta bloccata, il Tenente rivela invece di avere il virus nel suo corpo.

La Ford viene messa in quarantena: si è iniettata il virus X per impedire che alcuni malintenzionati lo rubassero. Rufus invece confessa di essere un agente dell’Intelligence della Marina sotto copertura. Pride però è furioso per non essere stato avvistato dell’operazione, ma Rufus temeva che ci fosse una pedina all’interno del Dipartimento. LaSalle (Lucas Black) invece risale a Peter Lankmire (Brad Royster) come responsabile del tentativo di sequestro della Ford. Quest’ultima invece si trova in fin di vita: sa che non esiste alcuna cura che possa salvarla.

Un finto agente del CDC si presenta poco dopo per trasferire la Ford in un altro edificio. Loretta decide di accettare nonostante i sospetti di Nero, non sapendo che la squadra ha appena scoperto che l’uomo è un complice di Lankmire. Poco dopo, Rufus e Loretta riescono a sfuggire a una sparatoria grazie a Pride. Quest’ultimo intuisce poi che Grassley (Raphael Sbarge) intende usare un vecchio laboratorio del CDC per isolare il virus. La squadra arriva troppo tardi e Grassley fugge, ma Pride lo recupera all’acquario, dove gli impedisce di diffondere il virus.

NCIS NEW ORLEANS 5, ANTICIPAZIONI DEL 17 AGOSTO 2020

EPISODIO 14, “DELITTO PER DELITTO” – La squadra indaga sulla morte di Oliver Crane, il blogger conosciuto in precedenza. La vittima aveva incontrato la Davenport prima che qualcuno iniziasse a sparare contro di loro e uccidesse entrambi. Analizzando la casa della vittima, si scopre che qualcuno e già entrato e ha portato via qualcosa. Pride realizza inoltre che Crane aveva diversi debiti e che sperava di potersi rimettere in carreggiata con un nuovo scoop. Grazie ad un video lasciato da Crane, Pride e Hannah scoprono che il blogger stava indagando su una cospirazione legata ad un omicizio avvenuto nel Dipartimento. Più tardi, Crane rivela di essere ancora vivo: è saltato nel fiume dopo aver capito che qualcuno voleva ucciderlo. Il giornalista rivela quindi di aver idnagato sulla morte di un avvocato difensore e su quella del suo assassino, ucciso conlo stesso modus operandi. Pride inizia a sospettare che il killer sia un poliziotto.



