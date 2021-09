NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio oggi, 26 settembre: Pride arresta tutti?

NCIS New Orleans 6, anticipazioni episodio oggi, 26 settembre

Siamo ancora appesi ad un filo in NCIS New Orleans 6 e questa sera, su Rai2, finalmente capiremo il perché e, soprattutto, come andrà a finire tutta questa storia. La premiata coppia formata dagli spin-off di NCIS, Los Angeles e New Orleans torna in onda questa sera e, in particolare, alle 21.50 circa, toccherà proprio a questi ultimi dare il via alle danze con l’episodio dal titolo Noi contro loro in cui riprenderemo la storia iniziata nell’episodio precedente dal titolo Uno dei nostri in onda domenica scorsa.

Ancora una volta ci sarà Pride ad indagare sulla corruzione della Polizia di New Orleans dopo quello che è venuto a galla e al suo fianco ci sarà Rita pronto a spingerlo a cercare le prove che permettono di appellarsi alla legge RICO contro le organizzazioni criminali.

NCIS New Orleans 6, pride arresterà tutti i corrotti?

Nel mirino degli agenti di NCIS New Orleans 6 ci sono Blakely, Yates e gli altri agenti corrotti ma per mettere loro le manette non sarà facile. Proprio durante un interrogatorio, Dwayne nota un tatuaggio sul braccio di Yates e questo attira subito la sua attenzione.

L’immagine raffigura un drago che sputa fuoco e non ci vuole molto a collegare il suo tatuaggio a quello di Blakely capendo che in realtà è un simbolo di quella che ormai possiamo definire una vera e propria banda di criminali, gli Spitfires. Questo collegamento porterà le indagini su un altro piano e a quel punto dovremo capire come si muoveranno Pride e i suoi per capire come andrà a finire questa storia.

