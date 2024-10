Subito dopo la nuova puntata di NCIS stasera va in onda su Rai 2 alle 22.10 un nuovo episodio della terza stagione di NCIS Hawai’i, come al solito novità e colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni trapelate sul web faranno incuriosire non poco tutti coloro che seguono e amano la fiction. Queste rivelano che nella nuova puntata, intitolata ‘Mille passi ancora’, sull’isola di Hawaii durante una missione d’addestramento segreta un’unità dei Marine ritroverà i cadaveri di quattro soldati.

Le anticipazioni di NCIS Hawai’i dell’episodio che andrà in onda stasera, venerdì 25 ottobre 2024, fanno sapere che tutti e quattro i militari sono stati uccisi da munizioni militari. Chi potrebbe averli uccisi? Un sergente d’artiglieria finirà nel mirino dell’NCIS, quando verranno avviate le indagini infatti sarà lui il primo sospettato. Per l’uomo potrebbe non essere il primo reato, è già sospettato della scomparsa misteriosa di una giovane barista. Nel frattempo la Tennant mentre sarà nella foresta finirà per bussare alla porta di una donna per chiedere aiuto.

Anticipazioni NCIS Hawai’i, il riassunto della precedente puntata

I tantissimi fan dello spin-off di NCIS si chiedono cos’altro succederà nel nuovo episodio di NCIS Hawai’i in onda stasera, venerdì 25 ottobre 2024. Questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà, al momento le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della nuova puntata per saperne di più, di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

Sono sempre intriganti le vicende di NCIS Hawai’i, ricordate cosa è accaduto nella scorsa puntata andata in onda venerdì 18 ottobre? Durante una lite familiare un caporale dei Marines è stato ucciso in modo accidentale. Subito dopo l’omicidio i suoi familiari si sono dati alla fuga e dall’esame autoptico è emerso che non si era trattato di un incidente, il suo decesso infatti era stato ben organizzato da chi lo voleva morto.

