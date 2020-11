NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio oggi, 29 novembre: LaSalle a caccia di..

NCIS New Orleans 6, anticipazioni episodio oggi, 29 novembre

Salvo cambiamenti andrà in onda fino al prossimo 13 dicembre NCIS New Orleans 6, il secondo spin-off della serie NCIS, e questo significa che siamo ormai agli sgoccioli di questa prima parte di stagione. L’appuntamento con i fan su Rai2 potrebbe slittare poi alla prossima primavera, salvo cambiamenti e modifiche ai palinsesti per via dell’emergenza in corso, ma fino ad allora la domenica la passeremo ancora in compagnia dell’agente speciale Dwayne Cassius Pride e dei suoi. Oggi, 29 novembre, la serie andrà in onda su Rai2 intorno alle 22.00 in coppia con NCIS Los Angeles 11, con l’episodio numero 6 dal titolo Matteo 5.9 in cui sentiremo ancora parlare della morte del fratello di LaSalle e della sua voglia di vendetta o, meglio, di dare un volto al colpevole.

LaSalle sa che Dolan ha mentito?

Nel nuovo episodio di NCIS New Orleans 6, nè Pride né LaSalle hanno rinunciato alle loro indagini perché sapevano bene che l’uomo che ha confessato l’omicidio del fratello di quest’ultimo ha mentito. I due hanno rintracciato gli ultimi movimenti di Pat Dolan, hanno trovato prove che è rimasto in un bar tutta la notte e avevano persino una registrazione delle telecamere del bar che mostrano che Dolan era lì quando Cade LaSalle è morto. In possesso di tutti questi indizi proveranno ad affrontarlo per fargli dire la verità e confessare ma lui rimane ancora in silenzio. Chi minaccia Dolan e perché ha mentito? Lo scopriremo solo questa sera quando la serie tornerà in onda puntando ancora sulla questione personale di LaSalle e non solo.



