NCSI New Orleans 6/ Anticipazioni episodio oggi 16 agosto: Ted Bradley è razzista?

NCSI New Orleans 6, anticipazioni episodio oggi, 16 agosto

L’arco dell’universo, questo è il titolo del nuovo episodio di NCSI New Orleans 6. Le cose si complicano ad un passo dal finale e la nostra squadra si troverà a fare i conti con quelle che sono le tensioni razziali in quel di New Orleans. Le cose peggiorano quando un ufficiale bianco si trova ad uccidere un ufficiale della Marina nero. L’ufficiale del NOPD credeva che l’uomo fosse armato e per questo lo ha colpito, cosa succederà? Inizia con l’inseguimento di un sospetto il nuovo episodio della serie in onda oggi su Rai2 e quando l’ufficiale cercherà di prenderlo, incontrerà resistenza da parte della folla che lo volevano fuori. A quel punto, travolto dalla confusione e dal nervosismo, l’agente troverà un altro uomo della stessa altezza e corporatura al quale sparerà convinto che lui fosse armato.

NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio oggi 9 agosto: chi è Etta Brinks?

NCSI New Orleans 6: Ted Bradley ha ucciso un uomo di colore perché razzista?

In NCIS New Orleans 6 si parte subito in salita: il detective Ted Bradley ha ucciso il sottufficiale di terza classe Ali Mitchell. Le cose si complicano quando Bradley non trova mai la presunta arma di cui la sua vittima era provvisto e così il caso coinvolge anche l’NCIS a causa dell’identità della vittima. I testimoni diranno una cosa mentre Bradley ne dirà un’altra soprattutto sulla questione arma: l’uomo era davvero armato e pronto a sparare oppure lui ha ucciso un uomo innocente, si tratta davvero di un omicidio a sfondo razziale. Al team si aggiunge l’agente speciale Carter che proverà a fare subito delle ipotesi soprattutto perché uomo di colore pronto a scommettere che Bradley abbia torto ed era convinto che la Polizia di Stato avrebbe cercato di dipingere Mitchell come un truffatore per migliorare la situazione di chi ha sparato.

LEGGI ANCHE:

Ncis New Orleans 6/ Anticipazioni episodio oggi, 19 luglio: cosa nasconde Rachel?NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio 28 giugno: Julia Durand è un'assasina?

© RIPRODUZIONE RISERVATA