‘ndrangheta, fermata cosca vicina ai Commisso/ 14 arresti a Reggio Calabria

Importante operazione anti ‘ndrangheta da parte delle forze dell’ordine. Stando a come riferito dai colleghi di TgCom24.it e dell’agenzia Ansa, la polizia ha arrestato 14 persone, tutte ritenute affiliate alla “ndrina Muià”, considerata molto vicina alla potente cosca dei Commisso, noto clan di malavitosi con base a Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Le accuse nei confronti dei fermati sono quelle di associazione mafiosa transnazionale ed armata, porto e detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo del credito, usura e favoreggiamento personale. Numerose le perquisizioni eseguite nell’ambito dell’indagine, non soltanto in Calabria ma anche in Emilia Romagna e in Liguria, per un maxi blitz a cui hanno partecipato più di 150 agenti delle forze dell’ordine.

‘NDRANGHETA, FERMATA COSCA VICINA AI COMMISSO

Quella eseguita quest’oggi è stata un’operazione su scala internazionale, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, visto che una branchia della cosca Muià operava oltre oceano, precisamente in Canada; le autorità hanno portato alla luce per la prima volta il modus operandi della stessa organizzazione criminale collegata ai Commisso, che era governata da un organismo, il cosiddetto “crimine di Siderno”, che era composto da più soggetti che “per preservare l’operatività rispetto ai problemi legati alla pressione investigativa operata contro la ‘ndrangheta in Italia – si legge su TgCom24.it – è stato “abilitato” a riunirsi ed assumere decisioni anche in territorio estero”. Da segnalare infine un’altra operazione anti ‘ndrangheta, questa volta a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, dove due persone sono state arrestate con l’accusa di concorso in estorsione. In manette sono finiti precisamente un esponente della nota famiglia di ‘ndrangheta dei Mancuso, e un suo complice. Sono attesi ulteriori dettagli su queste nuove importanti operazioni delle forze dell’ordine nella lotta alle mafie italiane, nel corso della mattinata, quando con grande probabilità si terranno apposite conferenze stampa.

