Neelam Gill smentisce il flirt con Leonardo DiCaprio: “Non sono la sua nuova fiamma”/ E rispunta Gigi Hadid…

Leonardo DiCaprio e Neelam Gill non stanno insieme: lei smentisce il flirt

La modella britannica di origini indiane Neelam Gill, attraverso i social network, ha smentito le voci su una love story con Leonardo DiCaprio. La modella e l’attore sono stati infatti fotografati nei giorni scorsi mentre erano insieme in Sardegna sulla barca. Gli scatti hanno subito infiammato il gossip riguardo un presunto flirt tra i due.

Franco Ciani, Behgjet Pacolli e Marco Sansonetti, chi sono ex mariti di Anna Oxa/ Drammi, figli e divorzi

Attraverso le storie Instagram, la modella Neelam Gill ha spiegato: “Solo per chiarire eventuali voci non sono la ‘nuova fiamma’ di Leonardo DiCaprio. In effetti, ho una relazione impegnata con un suo buon amico, da molti mesi ormai. L’unico motivo – ha aggiunto – per cui siamo stati fotografati nello stesso posto è perché sono stata lì con il mio partner Spero che questo chiarisca tutte le false storie”.

Ballando con le stelle 2023, Teo Mamuccari new-entry nel cast?/ Lo spoiler sul nuovo ruolo

Chi è la nuova fiamma di Leonardo DiCaprio? Rispunta Gigi Hadid

Nelle ultime settimane a DiCaprio è stata attribuita una relazione con un’altra top model. Secondo alcune indiscrezioni riportate da People, la vera love story sarebbe infatti proprio quella tra DiCaprio e Gigi Hadid. I due frequentano spesso insieme feste e ricevimenti. Ma tutto ciò è molto indicativo, visto che Leonardo Di Caprio frequenta molte modelle.

Ricordiamo che Gigi Hadid è stata protagonista di una spiacevole vicenda ad inizio mese. Con un volo proveniente dagli States la modella ha raggiunto le Isole Cayman. Una volta arrivata ai controlli di dogana è stata beccata in possesso di una piccola quantità di marijuana insieme ad accessori per fumare l’erba. Nonostante fosse per uso personale è stata arrestata insieme alla sua amica Leah McCarthy. L’accusa è quella di importazione di marijuana e utensili per fumare la cannabis. All’arresto ha seguito un processo immediato al centro di detenzione del posto con la cauzione per il rilascio pagata in attesa del procedimento giudiziario. Alla fine è arrivata solo una multa di 1.000 dollari.

Scandali a Uomini e Donne, come vengono scoperti?/ Raffaella Mennoia svela: "Ecco come becchiamo i furbi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA