NEGOZIATI DI PACE RUSSIA-UCRAINA/ Azovstal, Nato, sanzioni: cosa rallenta trattativa

RUSSIA CONTRO UCRAINA: “NO ULTIMATUM SUI NEGOZIATI DI PACE”

«La Russia non tollererà alcun ultimatum dall’Ucraina sui negoziati di pace»: è netto il messaggio del Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, a margine di una conferenza stampa a Mosca con l’omologo kazako Mukhtar Tleuberdi. Nelle ore in cui la tregua sembra sia stata raggiunta sull’acciaieria Azovstal di Mariupol, prosegue a distanza lo scontro anche diplomatico tra Ucraina e Russia con il cessate il fuoco definitivo che resta purtroppo ancora molto lontano.

Il Ministro russo ha risposto direttamente alle dichiarazioni del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky il quale a sua volta aveva posto una ulteriore condizione per la ripresa dei negoziati, ovvero la salvezza delle truppe ancora presenti all’interno dell’Azovstal di Mariupol. Al di là però delle minacce e delle accuse, stamane da Zelensky è arrivata piena conferma di quanto i russi avevano spiegato qualche ora prima: «Evacuati oltre 260 soldati dall’acciaieria Azovstal di Mariupol». L’ordine da Kiev, dopo l’accordo per una “mini-tregua” dei russi, è quello di far evacuare tutti i soldati, di fatto ammettendo la resa al nemico su Mariupol. «Tutti i soldati dovranno essere riportati sul territorio controllato dall’Ucraina seguendo la procedura di scambio», ha detto nella notte la viceministra della Difesa ucraina Hanna Maliar. Ancora Zelensky ha poi aggiunto nel suo messaggio notturno all’Ucraina, «E’ iniziata l’operazione per far tornare i nostri militari a casa. E’ un lavoro che richiede attenzione e tempi lunghi».

NATO E SANZIONI, L’ALTRA FACCIA DEI NEGOZIATI DI PACE IN UCRAINA

Resta comunque la forte distanza tra Kiev e Mosca per intavolare al più breve negoziati di pace ben più ampi della “sola” Mariupol: «Proseguono negoziati molto complicati e delicati tra Ucraina e Russia per salvare la nostra gente di Mariupol dall’acciaieria Azovstal», ha spiegato il Presidente Zelensky ancora nel messaggio notturno.

Di contro, è lo stesso leader ucraino a sottolineare come «Le forze armate ucraine non si fermeranno fino a quando non avranno recuperato il Donbass e le truppe russe non avranno cessato la loro offensiva nel paese». Alle condizioni poste dall’Ucraina, con l’insistenza sull’Occidente affinché approvi nuove sanzioni energetiche ed economiche contro la Russia, replica a distanza tanto il Presidente francese Macron quanto il Ministro degli Esteri italiano Di Maio. «Dobbiamo tenere aperto un canale con Mosca», ribadiscono in momenti diversi Francia e Italia, con l’ex leader M5s che in più ai microfoni della Rai ribadisce «Dobbiamo portare Putin al tavolo il prima possibile. Adesso siamo a un momento in cui serve una controffensiva diplomatica, l’Europa deve allargare gli sforzi diplomatici». Il non accordo in Ue sull’embargo al petrolio russo potrebbe paradossalmente essere un elemento “positivo” per recuperare dei negoziati di pace “civili” tra Occidente e Russia. A tale spiraglio, corrisponde però un ostacolo bello imponente, ovvero la richiesta di adesione alla Nato di Finlandia e Svezia: Putin lo considera un «errore grave» destinato a cambiare i rapporti con Mosca e soprattutto che porterà la Russia «a dover reagire». Non solo, anche all’interno della stessa Nato l’operazione di adesione delle due repubbliche scandinave non è stata accolta con favore da tutti i membri, primo tra tutti la Turchia di Erdogan (e qui spieghiamo il perché, ndr).

