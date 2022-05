Negoziati di pace Russia-Ucraina/ Putin a Finlandia: “sospesi, Kiev vuole la guerra”

NEGOZIATI DI PACE, LO SCONTRO SU FINLANDIA-SVEZIA

Parlare di negoziati di pace è sempre meglio che il silenzio assordante dei primi quasi 3 mesi di guerra: purtroppo non basta al momento per far terminare le ostilità in Ucraina, ma resta comunque un lume molto flebile di speranza che nelle prossime settimane possa essere veramente convocato un tavolo di trattative.

La svolta è stata data dal colloquio di venerdì, a sorpresa, tra il Segretario della Difesa Usa e il Ministro della Difesa russo in video conferenza: la tensione è infatti giunta alle stelle tra Occidente e Cremlino dopo l’annuncio di Finlandia e Svezia dell’imminente adesione alla Nato. «Il nostro presidente ha chiamato Vladimir Putin per informarlo che la Finlandia che andrà avanti con il processo di adesione alla Nato e sullo stato attuale delle cose. E da ciò che ho appreso la Russia ha preso nota di questo annuncio», ha spiegato il ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavisto, arrivato ieri alla due giorni di vertice informale a Berlino della Nato. «Abbiamo 1.300 chilometri di confine con la Russia ed è un confine pacifico e vogliamo che resti tale. E’ molto importante comunicare, è nostro vicino, non chiediamo alcun permesso per i nostri passi politici, le comunichiamo», ha spiegato il delegato della Premier Sanna Marin e del Presidente Sauli Niinistö. Sulla stessa linea anche la Svezia, con la replica del Presidente russo che ovviamente non gradisce l’alleanza Nato-Finlandia-Svezia: «Abbandonare la tradizionale politica di neutralità militare sarebbe un errore perché non ci sono minacce alla sicurezza della Finlandia», ha detto in un discorso diffuso ieri dalla tv russa, «Un tale cambiamento della politica estera del Paese potrebbe avere un impatto negativo sulle relazioni russo-finlandesi, che si sono sviluppate per molti anni nello spirito del buon vicinato e della cooperazione tra partner e sono state reciprocamente vantaggiose».

COLLOQUIO USA-RUSSIA, LA PROPOSTA DI NEGOZIATI

La Russia accusa l’Occidente di star costituendo una “guerra ibrida totale” (lo ha detto il Ministro Lavrov alle agenzie russe, ndr) e soprattutto sottolinea come in realtà sia l’Ucraina, e con essa la Nato, a non voler continuare i negoziati di pace per la tregua.

«I negoziati con l’Ucraina sono effettivamente sospesi perché Kiev non è interessata a un dialogo serio e costruttivo», ha detto Putin in videoconferenza con l’omologo finlandese Niinisto. L’annuncio formale della domanda di adesione alla Nato fatta dalla Finlandia questa mattina è una conferma di come il dialogo tra Cremlino e Helsinki è ormai alla stessa stregua di quello tra Occidente e Mosca. Nel buio di questa situazione, con la guerra che continua e con l’Ucraina che ottiene via libera dal Segretario di Stato Usa Blinken per nuovi aiuti e armi verso Kiev, la telefonata avvenuta lo scorso 13 maggio tra il capo del Pentagono Lloyd Austin e il Ministro della Difesa Sergey Shoigu ha riacceso un dialogo che mancava ormai da fine febbraio, con l’inizio della guerra in Ucraina. Al netto della volontà riespressa dal Ministro degli Esteri ucraino Kuleba qualche ora più tardi – «Le condizioni per negoziare le decide il campo di battaglia. Non abbiamo altra opzione che vincere questa guerra, costi quel che costi» – la proposta della Difesa americana è quella di un cessate il fuoco immediato e la discussione sui referendum nei territori conquistati dalla Russia in quasi 3 mesi di guerra. «Non è emersa alcuna soluzione ad alcun problema grave», fa sapere il Pentagono ma il successo è già aver ristabilito un canale di contatto, utile per portare avanti le istanze per negoziati nelle prossime settimane.

