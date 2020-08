NEK/ Polemiche dopo il concerto al Twiga della Santanché

Nek sarà una presenza anche quest’anno abituale sul palco di Battiti Live, rassegna canora che ogni anno porta sul proprio palco gli autori delle hit dell’estate. Ma il cantautore emiliano nelle ultime ore è finito nell’occhio del ciclone per un’esibizione non programmata al Twiga Beach Club, il noto locale di cui sono soci anche Flavio Briatore e Daniela Santanchè. Non si è trattato di un concerto vero e proprio, anche perché sono vietati in epoca di emergenza coronavirus senza le autorizzazioni e il previo rispetto delle norme di distanziamento. Ma Nek si è esibito accanto alla console del DJ del locale, cantando qualche canzone di fronte agli avventori del locale che stavano finendo ci cenare: tanto è bastato per creare un assembramento che è stato testimoniato con foto e video sui social: da qui si sono scatenate le inevitabili polemiche, considerando che proprio in questi giorni il ricovero di Flavio Briatore, positivo al covid-19, ha fatto infuriare lo scontro tra chi ritiene esagerato il provvedimento della chiusura di locali e discoteche, e chi invece invoca maggiore prudenza alla luce dell’aumento dei contagi.

NEK SUL PALCO A BATTITI LIVE

Nek nelle ultime settimane è stato protagonista nella campagna dell’Ausl di Modena per il rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento e si era dimostrato molto sensibile alla prevenzione dei contagi da coronavirus. Ma il video della serata al Twiga dimostra come le norme di sicurezza non siano state rispettate, peraltro quasi nessuno indossava la mascherina pure obbligatoria al chiuso. Locali e sale da ballo sono state chiuse proprio alla luce dell’aumento dei contagi, ma l’attività di ristorazione può essere regolarmente portata avanti. Durante la cena però, l’idea di fare esibire Nek in maniera informale non sembra essere stata delle migliori. Sui social la polemica è infuriata e sono arrivati anche insulti e volate parole grosse nei confronti del cantante sassolese, che oltre a Battiti Live il prossimo 5 settembre sarà protagonista anche dei Seat Music Awards: come sempre protagonista della musica dell’estate, Nek si è ritrovato però suo malgrado protagonista di un vero e proprio scivolone al Twiga.



© RIPRODUZIONE RISERVATA