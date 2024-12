Nek e Patrizia Vacondio, un amore lungo venticinque anni e più forte di un tradimento

Patrizia Vacondio e Nek sono innamorati da quasi venticinque anni. Una storia d’amore lunga e appassionante, ma non priva di momenti difficili. Il cantante e la sua dolce metà hanno superato crisi profonde, inclusi tradimenti che la moglie ha deciso di perdonare. L’artista emiliano, infatti, ha ammesso di essere caduto in tentazione nel corso della sua carriera, ma anche di essersi preso le sue responsabilità e di aver confessato tutto a Patrizia.

“Faccio un mestiere che induce in tentazione e quando ho preso questo gioco sottogamba mi sono fatto molto male, con il rischio di conseguenze pesanti. Ora non mento più”, assicura Nek. Sua moglie Patrizia Vacondio ha deciso di sorvolare su alcun scivoloni del compagno, probabilmente perché ha visto un pentimento reale negli occhi del cantante.

“Ho chiesto scusa. Noi ci siamo ritrovati perché ho ammesso di aver sbagliato”, confida in una bella intervista a Vanity Fair. Con maturità e consapevolezza, Nek si prende le sue responsabilità per la crisi con la moglie, superata grazie ad un’unione straordinaria e il desiderio reciproco di non rovinare tutto. “Quando ci siamo guardati negli occhi ho trovato la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra”, le parole di Nek.

Il tradimento risalirebbe agli inizi degli anni duemila, quando Nek e Patrizia non erano ancora sposati. Il matrimonio si è invece concretizzato nel 2006 e cinque anni dopo è arrivata la piccola Patrizia, la prima figlia di Nek e la seconda di Patrizia che era già diventata madre, in una precedente relazione.

