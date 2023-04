Nel 2100 gli italiani vivranno più di 90 anni/ Ma la popolazione diminuirà

Le proiezioni sulla popolazione di Eurostat portano buone e cattive notizie. Nel 2100 gli italiani vivranno infatti più di 90 anni: circa 9 anni in più di aspettativa di vita alla nascita per gli uomini e 8 anni per le donne. Ma non mancano i contro: come evidenziato dal Corriere della Sera, saremo quasi 9 milioni in meno e la percentuale di persone dipendenti crescerà di quasi il 27 per cento.

"Libertà vigilata misura alternativa a carcere"/ Consulta "Non è sanzione aggiuntiva"

Popolazione sempre più centenaria, con quasi un decennio di vita in più. Entrando nel dettaglio del rapporto Eurostat, l’aspettativa di vita alla nascita per i maschi sarà di 89,9 anni, mentre per le femmine sarà di 93,5 anni. L’Italia dovrebbe confermarsi ai primi posti in Europa per longevità, dietro soltanto a Spagna, Islanda, Norvegia e Svizzera.

Papa Francesco: “attenti ai diavoli educati”/ “Dò fastidio a Satana perché seguo Dio”

Il rapporto Eurostat sulla popolazione al 2100

Entrando però nel dettaglio dell’analisi degli esperti, la popolazione italiana diminuirà sensibilmente: nel 2100 saremo 50 milioni e 194mila circa stimati, contro i 59 milioni e 30.133 dell’anno 2022. Per quanto concerne le variabili provinciali, al Sud cresce l’aspettativa di vita. Il record di aumento per la popolazione maschile spetta a tre comuni campani: Caserta (12,4%), Caltanissetta (12,4%) e Napoli (12,1%). Minor aumento invece a Firenze, Trento, Perugia e Rimini, tutte con il +8,7 per cento. Per quanto riguarda il mondo femminile, boom a Siracusa (11,1%), Napoli (11,1%) e Ragusa (10,9%). Sul versante opposto troviamo invece Treviso (7,9%), Cagliari (8%) e Macerata (8,1%). In rialzo, inoltre, la quota di persone dipendenti: rispetto al 2022, saranno il 26,7 per cento in più nel 2100 a essere «dipendenti» dai più giovani.

LEGGI ANCHE:

Monaco buddista regala soldi da una gru/ Video, festa sopra le righe in Thailandia

© RIPRODUZIONE RISERVATA