Nello Scavo / Sotto scorta dopo le minacce del trafficante libico (Che tempo che fa)

Nello Scavo ospite di Fabio Fazio nella puntata di questa sera, domenica 27 settembre, di Che Tempo Che Fa. Il giornalista e l’inviato di Avvenire si racconta in una bella intervista con il padrone di casa, fresco del Premiolino, prestigioso riconoscimento riservato ai mass media. Nello Scavo, insieme a Guy Chiappaventi e Flavia Filippi, Paolo Condò, Michele Masneri, Simona Ravizza e Will Media è tra i vincitori di questa edizione. Sempre attento e puntuale nel raccontare le drammatiche dinamiche riguardanti i migranti nel Mediterraneo, Nello Scavo rivive e discute con Fabio Fazio di alcuni dei suoi scoop riguardanti i respingimenti avvenuti a largo delle coste europee. Tematiche molto care al conduttore di Raitre, che ha sempre dimostrato una certa sensibilità sul tema. Nell’intervista si parlerà, molto probabilmente, anche delle minacce ricevute da un trafficante libico che hanno costretto il giornalista a vivere sotto scorta.

Il giornalismo coraggioso di Nello Scavo a Che Tempo che Fa

Nello Scavo è uno degli ospiti più importanti di questa puntata di Che Tempo Che Fa. Per Fabio Fazio è l’occasione di intervistare uno dei giornalisti più coraggiosi degli ultimi anni. Il reporter di Avvenire è uno dei più stimati nell’ambiente, soprattutto per le sue inchiesta sulla rotta migratoria dalla Libia e sui legami tra il governo maltese e la Guardia Costiera di Tripoli sui respingimenti in mare. Temi molto delicati che Nello Scavo ha sempre affrontato con grande coraggio, rendendo pubblici numerosi documenti in cui si attestava il coinvolgimento delle autorità maltesi nei respingimenti di migranti. Chiara Beria, presidente della giuria del Premiolino, ha così voluto premiare Nello Scavo in questa edizione, evidenziando il suo lavoro eccellente di cronista: “In giorni così difficili per il nostro Paese e con il mondo della stampa in profonda crisi, la giuria del Premiolino ha voluto confermare quella scelta di 60 anni fa segnalando il lavoro di eccellenti e indipendenti cronisti”.



